"الثقافة" تعلن تفاصيل الدورة 26 من سمبوزيوم النحت بأسوان

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات الاشتراك في الدورة السادسة والعشرين لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت، والذي يقيمه قطاع الصندوق سنويا بالتعاون مع محافظة أسوان، وذلك حتى 15 ديسمبر 2020.

وأكد الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن السيمبوزيوم حقق خلال دوراته السابقة نجاحا كبيرا علي يد مؤسسه الفنان الكبير الراحل آدم حنين، وأفرز جيلا من أكفأ النحاتين على مستوى العالم، ومتحفا مفتوحا متفردا من نوعه في العالم يضم نتاج الدورات السابقة، مشيرا إلى إهداء الصندوق لعدد من الأعمال النحتية لتجميل الميادين العامة في عدد من المحافظات خلال السنوات السابقة.

يذكر أن الجديد هذا العام إقرار اللجنة العليا للسيمبوزيوم والتي تضم عدد من كبار الفنانين وأساتذة الكليات الفنية زيادة أعداد شباب المشاركين في ورشة العمل وإتاحة الفرصة لهم للتقدم بعمل جماعي لإبداع عمل نحتي صرحي يصاغ في إطار فكري محدد وفقا للخطة الإستراتيجية للدولة 2030 والتي تسعى لبناء الإنسان وتؤكد على إحياء التراث ويعبر عن الروح المصرية بصياغة معاصرة.

وتتضمن شروط الدورة:

* على الفنانين الراغبين في المشاركة تقديم رؤى جديدة في إطار مفهوم الدورة.

* على الفنانين الراغبين في المشاركة تقديم ثلاثة تصورات مصممة باللون الأبيض، (ولن يلتفت إلى الألوان الأخرى) مصحوبا بسيرة ذاتية.

* على الفنانين المشاركين إحضار صاروخ وبوصة وما يمكن حمله من أدوات خاصة.

* للجنة العليا للسمبوزيوم الحق في قبول العمل المقدم أو رفضه.

التزامات الصندوق:

* يتحمل صندوق التنمية الثقافية انتقال الفنانين المشاركين من القاهرة إلى أسوان.

* يوفر الإقامة الكاملة للفنانين للمصريين والأجانب توفير المستلزمات الأساسية من أدوات يدوية وكهربائية.

جدير بالذكر أن الدورة الجديدة للسيمبوزيوم تبدأ فعالياتها خلال الفترة من 19 يناير وحتى 9 مارس 2021.