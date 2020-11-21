مؤتمرات ومسيرات وتحالفات قبل جولة الإعادة في دمياط

تشهد دائرة كفر سعد بمحافظة دمياط والتي تضم مراكز فارسكور والزرقا وكفر سعد ومدينة السرو تنافسا شرسا بين المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة وهم كلا من الدكتور محمود نجيب مشعل ابن قرية ميت الخولي عبد الله والدكتور محمد الجيوشي ابن مدينة الروضة والنائب البرلماني الدكتور أبو المعاطي مصطفى وحسن عبد الوهاب نقيب الفلاحين ورجل الأعمال.

ولجأ المرشحون للمسيرات السيارة الحاشدة علاوة على ذلك أعلن العديد من أهالي مركز فارسكور تحالفهم ودعمهم لابن مدينة الروضة محمد الجيوشي ليمثل أبناء المجلس تحت قبة البرلمان، بعد غياب دام 10 سنوات لم تجد فارسكور خلالها من يمثلها تحت القبة.

ونظم مؤيدو الدكتور محمود نجيب مشعل ابن قرية ميت الخولي عبد الله دائرة مركز الزرقا رمز سماعة الطبيب و الذي يخوض السباق الانتخابي على المقعد الفردى مستقل أمام الدكتور محمد الجيوشي ابن مدينة الروضة دائرة مركز فارسكور مسيرة سيارة جابت شوارع دائرة كفر سعد شارك فيها سيارات الملاكي و الميكروباصات والتكاتك والتريلات.

وحمل ابن ميت الخولي عبد الله مشعل على الأكتاف في مسيرة جابت شوارع البلدة دعمها لأبنها الذي يخوض جولة الإعادة متقدما على منافسيه.

وعقد الدكتور محمد الجيوشي المرشح على المقعد الفردى مستقل عن الدائرة الثانية مؤتمر جماهيري بقرية الغوابين دائرة مركز فارسكور لعرض برنامجه الانتخابي، وأعلن أبناء مدينة الروضة مسقط رأسه دعمه في الانتخابات البرلمانية.

وعقد الجيوشي مؤتمرات جماهيرية وجولات بقرى الرحامنة وأبو جريدة والعطوي دائرة مركز فارسكور والوسطاني وكفور الغاب بدائرة مركز كفر سعد حيث استقبله العديد من الأهالى بالأحضان حيث يعد الجيوشي المرشح الوحيد الذي يخوض جولة الإعادة ممثلا عن مركز فارسكور.

وأعلن العديد من رؤوس العائلات بفارسكور التحالف ودعم الجيوشي ابن مدينة الروضة دائرة فارسكور ليصبح للمركز نائب تحت قبة البرلمان بعد غياب تمثيل المركز لدورتين برلمانيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان قد أعلن عدد من أبناء فارسكور عدم التصويت في جولة الإعادة بعد خروج المرشحين الأربعة للمدينة من الجولة الأولى ولكن سرعان ما عدلوا عن رأيهم و أعلنوا التحالف ودعم ابن مدينة الروضة.

يأتي هذا في الوقت الذي يخوض الدكتور أبو المعاطي مصطفي منافسة شرسة مع منافسه حسن عبد الوهاب نقيب الفلاحين ورجل الأعمال حيث يعتمد أبو المعاطي على دعم مسقط رأسه ميت أبو غالب دائرة كفر سعد والشعبية التي اكتسبها خلال دورة 2015 م ك عضوا برلمانيا

وقام أبو المعاطي بجولات انتخابية بقرى "العبيدية و ميت الشيوخ" دائرة فارسكور وقرى "كفر سليمان دائرة و التوفيقية" كفر سعد حيث التقى بالمواطنين على المقاهي و حلات البقالة ومحلات بيع الدهانات و الدواجن والهواتف المحمولة والصيدليات لعرض برنامجه الانتخابي والاستماع لمشاكلهم.

ونظم مؤيدو أبو المعاطي مسيرة سيارة لدعمه جابت شوارع الدائرة شارك فيها سيارات الميكروباص والملاكي والتريلات، فيما استقبل أهالى عرب الهرميل بقرية الوسطاني حسن عبد الوهاب بالطبل والزمر، كما زار قرية سيف الدين دائرة مركز الزرقا لعرض برنامجه الانتخابي والتعرف على مشاكل المواطنين.