مصادر: مروان محسن ما زال متهما بدهس موظف.. القضية لم تغلق

قالت مصادر قضائية في التحقيقات التي تجرى في اتهام لاعب النادي الأهلي مروان محسن بإصابة موظف كان يقود دراجته النارية، بسيارته في محيط جامعة القاهرة، إن القضية لم تغلق.

وأضافت المصادر أن القضية ستنتهي إلى قرارين، إما إحالة المتهم إلى محكمة الجنح للمحاكمة بتهمة إصابة مواطن، أو حفظ القضية عن طريق التصالح أو عدم كفاية أدلة الاتهام.

وخضع اللاعب مروان محسن للتحقيق في جلسة مطولة أمام النيابة العامة، حاول خلالها إثبات عدم تعمده إصابة الضحية وأن الحادث كان عن طريق الخطأ.

وحمل مروان محسن، الموظف المصاب مسؤولية الخطأ الناتج عن إصابته وسقوطه أسفل سيارته.

وفحصت جهات التحقيق السيارة التي كان يقودها اللاعب ورخصته الشخصية وتبين أنها سارية، كما فحصت رخصة السيارة "مرسيدس"، وتبين أن التراخيص سارية وباسم مروان محسن فهمي ثروت، 31 عاما، لاعب في النادي الأهلي.

وناقشت النيابة مروان حول الاتهامات المنسوبة إليه، والذي أكد في التحقيقات أنه لم يقصد إصابة المجني عليه وأثناء سيره بالسيارة فوجئ بالمصاب يقطع الطريق بالسيارة وحاول تفادي المصاب إلا أنه لم يتمكن واصطدام به، ما أسفر عن الحادث.

وأضاف مروان في التحقيقات، أنه حاول إسعاف المصاب ولم يتحرك من مكان الواقعة حتى حضرت الشرطة وأجرت تحقيقا وحررت محضرا بالحادث.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال اللاعب قررت النيابة إخلاء سبيله من سرايا النيابة، فيما انتقل محقق النيابة إلى المستشفى واطلع على التقرير الطبي الخاص بالمصاب وتبين أن حالته الصحية مستقرة وأنه مصاب بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء جسده.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكان ضباط مباحث الجيزة، قد تمكنوا من ضبط اللاعب لاتهامه بإصابة موظف في حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية فنون تطبيقية بالجيزة، وتحفظت على سيارته، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الجيزة لاستكمال التحقيق.

وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى مكان الواقعة وتبين إصابة موظف في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، 51 عاما.