26 عاما على "الخلاص من شاوشانك".. تحفة مورجان فريمان وتيم روبنز

كان عام 1994 شديد التميز سينمائيًا، طُرح فيه مجموعة أفلام "أيقونية"، بينها "الخلاص من شاوشانك" وهو الأعلى تقييمًا في تاريخ السينما على موقع IMDB بتقييم 9.3 من 10.

تحديدًا في شهر سبتمبر منذ 26 عامًا، جلس رواد السينما داخل القاعات لمشاهدة "شاوشانك" تحفة مورجان فريمان وتيم روبنز، الذي أخرجه وكتب السيناريو فرانك دارابونت، ومأخوذ من قصة قصيرة لـ ستيفين كينج.

صدَر الفيلم يوم 23 من سبتمبر في أمريكا بنسخ محدودة، وفي اليوم نفسه كان موعد صدوره في المكسيك، وعرض 10 سبتمبر في تورونتو السينمائي الدولي بكندا. وكانت تكلفة إنتاج الفيلم 25 مليون دولار، وفشل في شباك التذاكر في بداية عرضه، ولم يحقق سوى 18 مليون دولار.

بعد إشادة النقاد بالفيلم ومع عرضه عالميًا حقق 28 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

ورغم فشل الفيلم تجاريًا، إلا أنَّه نجح بشدة داخل متاجر الفيديو، فأنتجت شركة "وارنر براذرز" بإنتاج 320 ألف نسخة مقدمة إلى متاجر الفيديو الأمريكية، ليصبح الفيلم الأكثر إيجارًا في عام 1995، وواحدًا من أعلى أفلام الفيديو التي تمّ تأجيرها على الإطلاق.

رغم التقييمات العالية التي نالها "شاوشانك"، إضافة لترشحه لـ7 جوائز أوسكار، إلا أنَّه لم يحصد أي منها.

وعن دوره في الفيلم ترشح الممثل مورجان فريمان لجائزة أوسكار أفضل ممثل دور رئيسي، في منافسة شديدة القوة، مع توم هانكس عن دوره في فوريست جامب، وجون ترافولتا عن Pulp Fiction، وبول نيومان عن دوره في Nobody's Fool، ونايجل هوثورن عن فيلم The Madness of King George، وحصدها توم هانكس عن فوريست جامب.

وترشح "شاوشانك" لجائزتي جولدن جلوب، وجائزتي من نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية، لكن لم يحصد أي منها، فمسيرة "شاوشانك" صاحبها الكثير من الترشيحات والقليل من الجوائز.

وذكر موقع IMDB، عددًا من الحقائق حول فيلم "الخلاص من شاوشانك"، بينها أنَّه العمل المفضل لمورجان فريمان خلال مسيرته السينمائية.

في البداية، تمّ ترشيح عدد من أكبر نجوم هوليود للقيام بدور البطولة في الفيلم، بينهم توم كروز وتوم هانكس ولكن الدور ذهب لـ تيم روبنز.

وقضى بطل الفيلم تيم روبنز بعض الوقت في الحبس الانفرادي من أجل تقمص الدور.