5 مستندات للحصول على وحدة سكنية لـ"الزواج الحديث".. تعرف عليها

كشفت وزارة التنمية المحلية عن توافر 5 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند تقدمه لطلب الحصول على وحدة سكنية (الزواج الحديث) بديوان المحافظات أو المركز التكنولوجي بالأحياء والمراكز والمدن.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة

- قسيمة الزواج للزوج والزوجة

- شهادات ميلاد الأبناء

- ما يفيد بمولد أحد الزوجين بالقاهرة أو الإقامة الدائمة بها

- أصول المستندات يتم تقديمها عند التعاقد

شروط الحصول على الخدمة

• مصري/مصرية

• السن: أتم 16 سنة

• تواجد صاحب الطلب شخصياً

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى

تقديم طلب شراء استمارة لحديثي الزواج من الحي التابع له محل الإقامة

الخطوة الثانية

متابعة القرعة وإعلان الفائزين يمكن طلب استرداد المبالغ المقدمة بشرط حضور صاحب الطلب ومعه صورة من الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وأصل الإيصال المدفوع (وصورة منه). مدة الخدمة أسبوعا واحدا.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

الخطوة الأولى

يتم الإعلان عن إسكان حديثي الزواج

الخطوة الثانية

تحديد موعد للقرعة

الخطوة الثالثة

إعلان أسماء الفائزين

الخطوة الرابعة

عمل بحث على الفائزين لاستيضاح مدى الاستحقاق وعدم الحصول على وحدة سكنية سابقاً

الخطوة الخامسة

بدء مرحلة التعاقد معهم وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

وانهالت عمليات سحب كراسات الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2020 منذ إعلان انطلاق باب الحجز ليتسارع كافة المواطنين بعدها على سرعة التسجيل التقديم في شقق وزارة الإسكان الاجتماعي التي جاءت بمقدار 125 ألف وحدة سكنية تم طرحها للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الطرح بالمدن الجديدة

وجاءت أماكن شقق الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي، بعدة محافظات متنوعة من وجه بحري ووجه قبلي، حيث تم طرحها بالمدن الجديدة التي تخضع في الوقت الحالي لمنظومة التعمير بالاسكان والمرافق العامة والخدمات، وهي مدن: «بدر بمشروع حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة بمنطقة غرب المطار، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة»، والتي يقرر أن يتم تسليمها للمواطنين الذين تتحقق بهم الشروط المطلوبة كاملة التشطيب، وذلك في فترة لا تقل عن 36 شهراً من الآن.