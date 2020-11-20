التنمية المحلية: تعديل مواعيد غلق وفتح المحلات والورش في 4 حالات

استعرض الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، قرارات فتح وغلق المحال التجارية، قائلا إن المحال التجارية والمولات تعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى 11 مساء صيفا، والعاشرة مساء شتاء، على أن تجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا، و11 مساء شتاء.

وأضاف "قاسم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك المتواجدة في المولات التجارية تبدأ من 5 صباحا وتغلق 1 صباحا صيفا، والساعة 12 منتصف الليل شتاء، وبالنسبة لأيام الإجازات والعطلات الرسمية للدولة ستغلق الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وتوصيل الطلبات بالمنازل على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح أن فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية سيكون يوميا من 8 صباحا، وتغلق الساعة 7 مساء صيفا، و6 مساء شتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العادية للمواطن، وسيصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من الوزير، بناء على اقتراحه أو اقتراح المحافظ المختص، بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأشار إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة في المحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية، بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وأكد أنه تستثني من تلك المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، موضحا أن أشهر الصيف تبدأ من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.

وأوضح أنه في حالة المخالفة في مواعيد الغلق والفتح يترتب عليه إنذار المسؤول كتابة، وإذا انقضت 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص بغلق لمدة لا تقل عن شهر ولا يزاول النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز الترخيص للفتح، وفقا للقانون.