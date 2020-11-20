التنمية المحلية: لم نرفع الحظر عن تقديم "الشيشة" بالكافيهات

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لم يتم رفع القرار المتعلق بحظر الشيشة في الكافيهات، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، والمخالف يتم الإبلاغ عنه وتقوم لجنة بالتفتيش بالتغريم والغلق للمكان المخالف، لافتا إلى أن الدولة أصدرت قرارات إجرائية ووقائية ومخالفها يخضع لعقوبات واضحة ومحددة ومنصوص عليها من رئيس الوزراء، وبالتالي الشيشة ممنوعة.

وأضاف "قاسم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن الوزارة خصصت رقم واتساب لتلقي الشكاوى والمخالفات لقرارات مجلس الوزراء، وهو 01150606783 تحت اسم "صوتك مسموع"، ويتم الاتصال المباشر من خلال غرفة عمليات "صوتك مسموع"، بالسكرتير العام للمحافظة الواقع بها تلك المخالفة، ويتم شن حملة تفتيشية لضبط وغلق هذه المنشأة.

واستعرض مواد قرارات فتح وغلق المحال التجارية، قائلا إن المحال التجارية والمولات من الساعة السابعة صباحا وحتى 11 مساء صيفا والعاشرة مساء شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا و11 مساء شتاء.

وأشار إلىأن المادة الثانية تتضمن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية تبدأ من 5 صباحا وتغلق 1 صباحا صيفا والساعة 12 منتصف الليل شتاء، وبالنسبة لأيام الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ستغلق الساعة 1 صباحا مع استمرار خدمة "التيك أواي" وتوصيل الطلبات بالمنازل على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح أن المادة الثالثة من القرار تتضمن فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من 8 صباحا وتغلق الساعة 7 مساء صيفا و6 مساء شتاء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العادية للمواطن، وسيصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراحه أو اقتراح المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.