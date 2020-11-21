"الصبي حرق الأسطى".. شاب ينهي حياة عامل بـ"التنر" في كرداسة

لقي نقاش مصرعه حرقًا بعدما ألقى عليه عامل زجاجة مملوءة بـ"تنر"، حيث لحقت به جروح بالغة فارق على أثرها الحياة.

داخل منزل المجني عليه في كرداسة بمحافظة الجيزة، حضر الجيران على صرخات زوجته وأحضروا البطاطين، وقاموا بلفها حول جسده، بينما دخل غيبوبة كاملة لشدة الإصابات وتبعتها وفاته.

أفادت تحريات المباحث بأن عاملًا تشاجر مع نقاش بسبب وجود خلافات مالية بينهما فقرر الانتقام منه فأعد زجاجة "تنر" اشتراها من الموان، وخلال مطالبة المتهم للنقاش بأجره دب بينهما خلاف، فألقى المتهم على المجني عليه المادة الحارقة التي أمسكت بملابسه وانتشرت في جسده بسبب وجود سيجارة في يد الضحية، ما أسفر عن مصرعه حرقًا.

تمكنت المباحث تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم وبسؤاله، قال: "كنت عايز آخد حقي عشان ضربني قدام الناس لما طلبت منه أن يعطيني أجرتي اللي متأخرة عنده من أيام".

اقتادت أجهزة الأمن المتهم وألقت القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

كان اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة كرداسة، يفيد بورود بلاغ يفيد بمصرع شاب نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، حيث جرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

وأفادت التحريات التي باشرها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن عاملًا وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينه وبين الضحية، حيث ألقى عليه زجاجة مولوتوف حارقة، فأشعل النار به، وفر هاربًا.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته حتى يتسنى للنيابة استكمال الإجراءات القانونية.