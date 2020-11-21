محافظ جنوب سيناء يخصص 50 فدانا لإقامة جامعة حكومية بمدينة أبو رديس

عقد المجلس التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، جلسته برئاسة اللواء خالد فودة، المحافظ، وحضور المهندسة إيناس سمير، نائبه، واللواء جمال عبدالرشيد، سكرتير عام المحافظة، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، بمشاركة عدد من رؤساء المدن، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وسط إجراءات احترازية .

وأعلن محافظ جنوب سيناء، تخصيص 50 فدان بمدينة أبورديس لإقامة جامعة حكومية؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمور طلاب الجامعات، وتخفيف معاناة الطلاب من السفر من وإلى المحافظة.

وشدد "فودة" خلال المجلس التنفيذي على رؤساء المدن، بالتنسيق مع الموارد المائية وشركة مياه الشرب، للاستعداد لمواجهة أخطار السيول، وإعداد يومي عن الموقف، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، لمواجهة خطر فيروس كورونا، بجميع المصالح الحكومية والخاصة، والأسواق، ومنع التجمعات.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تشغيل طريق النفق - شرم الشيخ، مطالبا الجهات المعنية، بمتابعة استكمال المرافق كافة به، من مياه وكهرباء وتمركز سيارات الإسعاف بالنقاط كافة.

وشدد اللواء خالد فودة على رؤساء المدن الالتزام بقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، الخاصة بملف التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يخالف تلك القرارات.