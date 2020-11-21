في 6 محاور.. خطة "التعليم" لاستكمال العام الدراسي في ظل أزمة كورونا

بدأ الأسبوع السادس من العام الدراسي الاستثنائي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتاب الخوف والقلق بعضا من أولياء الأمور من عدم استكمال العام الدراسي الحالي، إلا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرح أكثر من مرة بأن الوضع داخل المدارس مستقر ومطمئن ولا تفكير نهائيًا في إلغائه أو تعطيل الدراسة بالمدارس.

"الوطن" تنشر خطة وزارة التربية والتعليم لاستكمال العام الدراسي في ظل جائحة كورونا، والتي تعتمد على 6 محاور:

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس وارتداء الكمامة إجباريًا

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على انتظام سير العملية التعليمية بشكل آمن وسليم يحافظ على سلامة جميع العاملين بالمنظومة التعليمية داخل المدارس، أكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل دقة في المدارس، وأنه لا يوجد خلال الفترة الحالية ما يستدعي القلق بشأن انتشار كورونا بين الطلاب والمعلمين.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكافة العاملين داخل المديريات والإدارات التعليمية التابعة والمدارس والطلاب الأكثر من 12 عامًا، أما الطلاب الأقل من 12 عامًا ينبغي عليهم ارتداء واقي الوجه من أجل الحفاظ على صحتهم.

إتاحة التحويل لنظام المنازل أمام الطلاب

أتاحت وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور الطلاب الاختيار بين نظامين، الأول أن يظل الطالب "نظاميًا" أي على النظام الحالي، أو الاختيار الثاني وهو التحويل إلى نظام "المنازل" على أن يحضر الامتحانات النهائية التي تؤهل للصفا الدراسي التالي.

استكمال المناهج التعليمية كاملة دون حذف

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج التعليمية "بدون محذوفات" سواء بالحضور إلى المدرسة، أو عن طريق استخدام الوسائل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى اتمام تقييم منضبط من أجل الانتقال للصف الأعلى.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في هذا الشأن، إن الوزارة وفرت كافة الوسائل التعليمية من أجل توصيل المادة العلمية إلى الطلاب سواء من كانوا منهم يمتلكون باقة إنترنت أو لا.

توفير العديد من مصادر التعلم المختلفة

وفرت الدولة خلال العام الدراسي الحالي العديد من المصادر المختلفة للتعلم سواء قنوات تلفزيونية لمختلف المواد، أو مجموعات التقوية، بالإضافة إلى المنصات التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، أمثال "بنك المعرفة"، و"ذاكر"، و"إدمودو"، و"منصة البث المباشر".

تسجيل الحضور والغياب بالمدارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية تسجل الحضور والغياب بشكل طبيعي، وإن أي طالب يثبت تجاوزه نسبة الغياب القانونية سيتم فصله من المدرسة، ونفى رفع الغياب بالمدارس.

امتحانات نصف العام بإجراءات احترازية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا نية إطلاقًا لتأجيل امتحانات نصف العام الدراسي لمختلف المراحل الدراسية، وأوضح "شوقي" أنه يتم تطبيق وتنفيذ العديد من الاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، ومن أهمها تعقيم لجان الامتحان مع تطهير المقاعد الخشبية، وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، بالإضافة إلى وضع بوابات معقمة على أبواب اللجان.