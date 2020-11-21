"التعليم" تفرض رسوما على طلاب إعدادي وثانوي ودبلومات لدخول الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فرض رسوم على طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لدخول الامتحانات، بواقع 148 جنيهًا لطلاب الشهادة الإعدادية، و200 جنيه للشهادة الثانوية العامة، و192 جنيهًا للشهادة الدبلومات الفنية، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لإجراءات الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا.

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن هناك رسومًا تُفرض على الطلاب لأداء الامتحانات للشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تدخل ضمن تكلفة الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال مجاهد، لـ "الوطن" إن تكلفة الامتحانات تبلغ نحو 800 مليون جنيه للشهادات من حيث تجهيز اللجان وتركيب بوابات تعقيم أمام اللجان الامتحانية، وتعقيم اللجان ودورات المياه، وتنقلات المراقبين ومشرفي الامتحانات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على إنجاح العام الدراسي الجديد، وعدم تأجيل الامتحانات تحت أى ظرف.

وأضاف أن جميع المدارس تقوم حاليًا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وفناء المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم المقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح وتعقيم دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وأن الوضع الصحى بالمدارس مستقر.

وأشار "مجاهد" إلى أن جميع طلاب الدبلومات الفنيه ملتزمون تمامًا بحضور الحصص العملية والنظرية بالمدارس، مشدداً على ضرورة التزام جميع التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوهاً إلى أنه لا توجد أى أزمات داخل المدارس وأن الدراسة تسير بشكل منتظم.