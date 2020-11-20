وزير التعليم يحسم الجدل حول "القصة": مقررة.. والامتحان بشكل مختلف

أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسفه لعدم قراءة الطلاب لـ"القصة" المقررة عليهم دراسيًا، وقال: "وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزءا من الثقافة العامة"، مشددا على أن "القصة مطلوبة ومقررة، سنمتحن فيها بشكل مختلف ولم يجر إلغاؤها".

وقال «شوقي»، في منشور له على فيس بوك، الجمعة، إن "القصة موجودة منذ عشرات السنين، ولكن الجدل في عالم السوشيال ميديا أصبح حرفة الكثيرين، والمؤسف أن البعض يتمنى ألا يقرأ القصة لمجرد أنها ليست في الامتحان، وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزءا من الثقافة العامة".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "كل هذا الجدل حتى يتفادى البعض قراءة قصة الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين!".

وأعرب الوزير عن أمنيته في أن يعيد الجميع التفكير مرة أخرى في مفهوم التعليم، موضحًا: "أتمنى أن نتفكر جميعًا لماذا نتعلم، وأن نسترجع حب التعلم والمعرفة، وليس عبادة الدرجات والشهادات بلا ثقافة وبلا علم، الطريق طويل حتى يعتاد الجميع على احترام العلم، وتقدير العلماء".

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه مُتاح لأي طالب التحويل من طالب نظامي لطالب منازل، وفي هذه الحالة يُتاح له الجلوس في المنزل ويذهب على الامتحانات فقط، وهذا القرار لكل مدارس مصر، "لكن الطالب النظامي يلتزم بالحضور والغياب، دي كلها تسهيلات عشان السنة ماتروحش عليه".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن المرحلة الحالية لم تقترب من قريب أو بعيد لمرحلة مارس 2020، "إحنا بعاد جدًا عن هذه الفترة، فيه متابعة يومية من الرئاسة ورئاسة الوزراء، بخصوص العملية التعليمية في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "عندنا مشاكل في ارتداء الكمامة، لازم نتعاون ولازم الأسر تتعاون معنا، إحنا كوزارة ندي كل الاختيارات في وسائل التعلم والتقييم، مش عارف ليه عاوزين يبقى فيه جدل مستمر، لازم إحنا ناخد قرار ونكمل محتاجين نعلم الولاد، الناس اللي بتطالب بغلق المدارس دي قلة على السوشيال ميديا، الوزارة مسؤولة عن 25 مليون شخص".