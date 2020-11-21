نقابة كتاب مصر تستكمل لقاءات الذاكرة البصرية مع كبار المفكرين والأدباء

تستكمل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، ذاكرتها البصرية من خلال وحدة التصوير التليفزيونية التي أنشأها الاتحاد، وأجرى اللقاءات الدكتورة سحر سامي، بالتسجيل مع عدد من كبار قادة الفكر والإبداع من أعضاء النقابة.

وتناولت الحلقات أعمالهم الأدبية والنقدية وسيرة حياتهم الأدبية والاجتماعية والثقافية وأهم من جرت معهم هذه اللقاءات منهم: "يعقوب الشاروني، ونوال السعداوي، وكمال عيد، وحسين نصار، وتوفيق على منصور، وجلال عابدين، وصنع الله إبراهيم، وفريدة النقاش، وحسين قدري، وحسين عبد الرازق، ومحمد زكريا عناني، ومحمد حمدى إبراهيم، ومحمود فهمى حجازي، ويسرى العزب، ومحمد شبل الكومي، وعبد الحكيم راضي، وشوقي جلال، وسمير عبدالباقي، وعبد الغنى داود، ومجدى يوسف، وعبد الوهاب الأسواني، وفوزية مهران، ومحمد إبراهيم أبو سنة، وحسن البنداري، وسعيد الكفراوي، وعز الدين نجيب، وأحمد درويش، ومحمد يونس عبد العال، وأحمد شمس الدين حجاجي.

بالإضافة إلى "وفيه خيرى، ونبيل زكى، وعادل سركيس، ووهدى العجيمى، وأبو الحسن سلام، ومحجوب موسى، ومحمد فريد أبو سعدة، وبهيج أسماعيل، وسليمان العطار، وعبد الستار سليم، ومحمد عونى عبد الرؤوف، وحلمى شعراوى، وفؤاد طمان، ونبيل عبد الفتاح، ومصطفى محرم، وأمينة رشيد، وعواطف عبد الرحمن، وإحسان كمال، ومحمد عتريس، وسعد أبو الرضا، ومنير عامر، وثريا العسيلى، وصلاح فضل، ومحمد أبو العلا السلامونى، وفاروق محمد سالم سلامة، ومحمد فؤاد، بهى حسين، ويحى توفيق، ماضى الرخاوى، ومحمد حسن عبد الله، وعبد البديع عبد الله إبراهيم، وعبد الغفار حامد هلال، وزبيدة عطا، وعبده عطية، باشر فاروق عبد الله عبد البر، فتحى عبد الغنى حامد، نسيم مجلى إبراهيم، أحمد فؤاد درويش، عبد السلام الشاذلى، محمود الشهابى، حسن أبو العلا، صلاح حسنين، على راشد وعثمان الجوهرى، حسن طلب وشوقى حجاب، والسيد نجم، شوقى بدر يوسف، محمد زكريا عنانى، رشاد بلال، حورية البدرى، سعيد سالم، مصطفى نصر، سامى حلمى، إبراهيم عبد المجيد، نشأت المصرى، سمير والي".

يأتي ذلك، ضمن الفعاليات التي يقدمها اتحاد كتاب مصر لرفع الوعي، ونشر المعرفة.