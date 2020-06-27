مستشفيات كفر الشيخ تبدأ استقبال المصابين بكورونا

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، في اجتماع عبر "ساوند كونفرانس"، برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة استقرار الأوضاع الصحية وجاهزية مستشفيات الصحة والعزل بالمحافظة، لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

واستعرض المحافظ، آخر مستجدات مواجهة الفيروس، والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلًا عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم.

كما استعرض المحافظ خلال الإجتماع جهود المحافظة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستمرار حملات التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة بكافة المنشآت الحكومية والأماكن العامة والخاصة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشار "نور الدين" إلى أنه بدءً من اليوم سيتم استقبال جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا والحالات المشتبه في إصابتها، إضافة إلى المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بكافة مستشفيات المحافظة، مؤكدًا تكليف نائب بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة المستشفيات والمنظومة الصحية، ورصد أي شكاوى والعمل على حلها، والتواصل المستمر مع غرف العمليات بالمحافظة.