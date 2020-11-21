عاجل.. المحكمة تجدد إيداع "طفل المرور" داخل دار الرعاية 15 يوما

جددت محكمة جنوب القاهرة، إيداع "طفل المرور"، 15 يوما داخل دار رعاية تابعة لوزارة التضامن، بعد انقضاء الأسبوع الذي صدر قرار به عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه بتهمة التنمر والإهانة والتعدي على أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة، خلال مباشرة عمله في المعادي.

واستمعت النيابة لـ"طفل المرور" المتهم في جلسة تحقيق جديدة، ونسبت إليه تهمة تعاطي مخدرات بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش بموجب تحليل المخدرات أمام مصلحة الطب الشرعي.

وأنكر المتهم تعاطيه المخدرات أمام النيابة العامة، قائلًا: "مش بشرب أي مخدرات"، وعقب انتهاء التحقيق معه قررت النيابة إعادته إلى دار الرعاية المودع فيها تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات.

وتلقى "طفل المرور" جلسات دعم وتأهيل نفسي أوصى بها تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، والذي قدم لجهات التحقيق تقريرًا بحالته، وتعهد بتقديم تقارير دورية حال طلبتها جهات التحقيق.

وداخل دار رعاية الملاحظة قضى الطفل أسبوعه الأول مع الأطفال المحتجزين بالدار، وتلقى زيارات من عدد من أفراد أسرته.

وتوجه أخصائيون تابعون لمجلس الطفولة، وتناقشوا مع الطفل ووالده، والذي أقرّ أنَّه أهمل في حقه: "الولد مربينه كويس، لكنه اكتسب خبرات مش كويسة".

فيما أكد مصدر بالمجلس القومي، أن الطفل في حاجة إلى عدد من جلسات الإرشاد وتعديل السلوك والتي تُجرى حاليًا من أجل إعادته إلى وضعه الطبيعي.