محمد ثروت يعود للغناء مجددا على ألحان محمد رحيم

أعلن الملحن محمد رحيم، عودة المطرب محمد ثروت، للساحة الغنائية من جديد بعمل فني من ألحانه.

وكتب رحيم، عبر حسابه على تويتر: "من الاستوديو مع الفنان الكبير ⁧‫محمد ثروت،‬⁩ اللي بجد أنا مستمتع بالعمل معاه بشكل مش قادر أوصفه، ماشاء الله قد إيه موهبته نادرة واستثنائية وعنده كتير أوي أوي ياجماعة، بجد انتو إن شاء الله هتنبهروا بالغنا، وإن شاء الله الغنوة تحتل مكان خاص في قلوبكم".

وأضاف رحيم: "بصوا يا جماعة دي موسيقى من أغنية جديدة أنا بعملها اليومين دول للفنان ⁧‫محمد ثروت،‬⁩ مش قادر أقولوكو أنا قد إيه مستمتع بالشغل معاه، وقد إيه الراجل ده موهبته نادرة، مش قادر استنى لما الغنوة تنزل، قلت آخد رأيكم في الجو لأني بصراحة فرحان بالتجربة دي ومراهن عليها إن شاء الله".

بصوا يا جماعه دي موسيقى من أغنيه جديده انا بعملها اليومين دول للفنان #محمد_ثروت مش قادر اقولوكوا انا قد ايه مستمتع بالشغل معاه وقد ايه الراجل ده موهبته نادره ومش قادر استنى لما الغنوه تنزل قلت آخد رأيكم في الجو لأني بصراحه فرحان بالتجربه دي ومراهن عليها ان شاء الله pic.twitter.com/7pKOHm4qa6 — Mohamed Rahim (@MohamedRahim) November 21, 2020

وخلال لقاء سابق ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "DMC"، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه، ونهى عبدالعزيز، قال محمد ثروت، إنه لم يغب عن الساحة الفنية على الرغم من الأحداث في عام 2011، وألف ولحن أغنية بعنوان "برب طه والمسيح"، لافتًا إلى أنه يحب أن يحافظ على رصيده لدى متابعيه.

وأشار إلى أنه يجب معرفة قيمة أن نعيش على أرض مصر، وهي أرض ميزها الله، خاصة أن العديد من الأنبياء جاءوا لمصر، ولا سيما سيدنا إبراهيم الذي جاء وتزوج من أم العرب هاجر المصرية، والدة سيدنا إسماعيل، ومن ذريته سيدنا محمد.

وتابع: "لازم أجيالنا وأولادنا وأحفادنا يعرفوا الكلام ده، ويعرفوا إن بلدنا متميزة وحضن للدنيا كلها، لما قالوا مصر أم الدنيا مش عشان حاجة، ولكن لأنها تحتضن كل القادمين لها".