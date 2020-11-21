ضبط تاجر مخدرات بحوزته 25 كيلو مخدرات في الأقصر

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر البانجو زنة 25 كيلو و2 سلاح ناري و9 طلقات خرطوش.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء طارق يحيى، مدير البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات من العقيد محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد عوض بليح، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، بامتلاك "وليد. ع" 35 سنة، تاجر مخدرات، كميات كبيرة من مخدر البانجو استعدادًا لبيعها على عملائه داخل دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أعدَ ضباط مباحث إسنا حملة أمنية بمعاونة الرائد محمد الجمل، والنقيب محمود صقر، والنقيب باسل أبو الوفا، ضباط المركز، والأمين عبد العاطي السناري، والأمين أحمد عبد الموجود، وتمكنوا من القبض على المتهم يدعى"وليد. ع" 35 سنة، مقيم في عزبة علي بدر بحاجر قرية العضايمة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وبتفتيشه عُثر على عدد 2 سلاح ناري، و9 طلقات خرطوش، وكمية من مخدر البانجو تزن حوالي 25 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته لمخدر البانجو بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ عليه ومصادرة المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.

وكشف رجال مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر أمس الجمعة لغز تعرض المنازل بمنطقة الباشا الكائنة خلف معبد إسنا للسقوط، حيث عثر على غرفة بها سلم تؤدي إلى دائرة بقطر متر ونصف وعمق 4 أمتار ونصف.

وتلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد العثور على حجرة منزل لشخص يدعى "م.ع.ع" يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وبالمعاينة والكشف تبين أن المنزل بحارة الباشا الكائنة خلف معبد إسنا وتسبب الحفر في سقوط وتهدم عدد من المنازل بالمنطقة، وبالدخول تبين وجود حفرة دائرية وبها سرداب يتجه إلى الناحية الجنوبية الشرقية والمنطقة حول المنزل متهدمة من جميع الاتجاهات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الآثار بقيادة أحمد حسن أمير مدير منطقة أثار إسنا، لمعاينة الموقع وتبين أن الحفر الغرض منه التنقيب عن الآثار وهو ما يعد مخالفة للقانون، فتحرر محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيقات.