القباج عن أكبر قافلة مساعدات إنسانية: لن نصل للإنجاز دون الجهد المبذول

هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق تحيا مصر وكل المؤسسات المشاركة في القافلة الإنسانية على نجاحها، مؤكدة أنه لم يكن من السهولة الوصول لهذا الإنجاز إلا بالعمل على قلب رجل واحد.

وقالت القباج، لـ"الوطن"، على هامش احتفالية إطلاق أكبر قافلة إنسانية: أشعر بالفخر والاعتزاز لتواجدي في تلك القافلة الإنسانية الكبرى والتي حققت نجاحا باهرا في ظل التعاون القائم والحصول على أرقام قياسية، مشيرة إلى أن صندوق تحيا مصر وعلى مدار 5 سنوات يمثل ريادة في مؤسسات المجتمع المدني لما يقدمه للمجتمع المصري من برامج ومبادرات تدعم التنمية الاجتماعية، ودوره في دعم أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وفي عدد من مجالات الرعاية والتنمية.

وانطلقت احتفالية "نتشارك عشان بكرة"، اليوم بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تنظم أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم تنظيم القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وتقوم القافلة بتوزيع المساعدات الغذائية والدواجن والملابس في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

كما توزع القافلة المواد الغذائية بمختلف أنواعها، والملابس في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

وحققت قافلة صندوق تحيا مصر المنطلقة اليوم رقمين قياسين الأول أكبر قافلة من التبرعات والثاني أكبر عدد من الدواجن يتم توزعها للأسر الأولى بالرعاية ويحاول الصندوق الحصول على رقم قياسي ثالث لأكبر قافلة في عدد الحافلات الناقلة للمواد الغذائية.

وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وتلاجة، حيث تعد أكبر قافلة إنسانية في العالم، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.