"القباج": كشف تعاطي مخدرات لـ262 ألف و626 موظفا بالجهاز الإداري للدولة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي -رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، عمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

وأكدت القباج، أن اللجنة كشفت على 76 ألف و114 موظف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، "ليصبح إجمالي عدد العاملين الذين خضعوا للكشف منذ بداية تنفيذ الحملات في مارس 2019، حتى نهاية أكتوبر الماضي، 262 ألف 626 موظف في مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات".

"الحشيش والترامادول والمورفين" أبرز مواد التعاطي

وتبين تعاطي 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، مشيرة إلى أن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول والمورفين"، مؤكدة أنه يتم ايقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل، وإحالته الى النيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت "القباج"، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات، من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس، خلال الفصل الدراسي الحالي، بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

من يطلب العلاج طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه بالمجان وفي سرية تامة

وأضافت "القباج"، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية، يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإيقافه عن العمل.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- أنه جار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية، على العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين.

وأكد عثمان، أنه يتم التنسيق حاليا مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم، من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة، سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.

الكشف على 1500 موظف يوميا وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية

وأضاف عمرو عثمان، أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أدت الى انخفاض نسبة التعاطي، كما أن هناك الكثير من الموظفين، تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة.

ولفت إلى أنه يتم الكشف على 1300 إلى 1500 موظف يوميا، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتوفير جميع المستلزمات الطبية من كحول وكمامات ومواد التعقيم، بجانب الالتزام خلال إجراء التحايل بالتباعد بين أعضاء لجنة الكشف والموظفين.

جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقوم حاليا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة، بين سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.