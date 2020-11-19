القباج: دخول "تحيا مصر" موسوعة جينيس بأكبر قافلة إنسانية فخر للجميع

هنأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الشعب المصري، بدخول صندوق "تحيا مصر" لموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بأكبر قافلة إنسانية، مشيرةً إلى أن هذا الأمر فخر لجميع المصريين.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، عبر شاشة "on"، أن القافلة الإنسانية التي انطلقت اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة كانت مثالا رائعًا للتعاون بين جهات الدولة المختلفة تحت مظلة صندوق تحيا مصر.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "نقف دائمًا مع الضعيف وغير القادر، واخترنا العمل الجماعي بمشاركة فريق كبير جدًا من الجمعيات الأهلية، وأن يكون لنا قواعد بيانات واحدة مرتبطة ببعضها وألا تعمل أكثر من جمعية في نفس الملف، وهناك أكثر من 120 أو 130 شريكا من القطاع الخاص، والوطن على قلب واحد".

وأردفت، أن تنسيق القافلة الإنسانية التي دخلت موسوعة جينيس استغرق شهرا واحدا، حيث عملت القافلة على توفير غذاء وتمكين اقتصادي لفئة الصيادين والعمال الحرفيين، وغيرهم.

وأشارت، إلى أن الوزارة استخدمت قاعدة بياناتها المكونة من 8 ملايين أسرة منهم 4.8 ملايين أسرة لا يحصلون على مساعدات من برنامج تكافل وكرامة، وذلك لتقديم المساعدات إلى الأسر في القافلة الإنسانية الأكبر.

وواصلت: "نقدر كل مواطن وكرامته، وأنا أعتقد أن كرامة كل مواطن إن لم يكن قادرًا على العمل فيجب أن يحصل على الحماية الاجتماعية إذا لم يكن قادرًا على العمل، ولو كان قادرًا على العمل فنحن نؤهله إلى الحصول على سوق عمل".

ولفتت، إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الجامعات الحكومية لإنشاء وحدة تضامن داخل الجامعات، من أجل مساعدة الشباب لأن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها، وستعمل الوحدة على التوعية ضد تعاطي المخدرات وبرنامج مودة وبرنامج وعي وتنظيم الأسرة، وعقد معارض أسر منتجة والطلاب المنتجين.