مدير "عزل العبور": مصر دخلت فترة انتقالية بين الموجتين الأولى والثانية

قال الدكتور شريف محسن مدير مستشفى العزل بمستشفى العبور ومنسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إن أعداد إصابات فيروس كورونا بدأت تتزايد خلال آخر 10 أيام، لكن الوضع مازال تحت السيطرة بعكس ما يحدث في أمريكا ودول أوروبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "لدينا في المستشفى نحو 50 حالة منها 22 حالة بالرعاية المركزة، اما المستشفى الميداني التابعة لجامعة عين شمس بها 28 حالة منهم 10 حالات بالرعاية المركزة.

وتابع، أن مصر دخلت فترة انتقالية بين الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا، وأن نسبة كبيرة من الحالات المصابة في العناية المركزة تكون إصابته شرسة والحالات الموجودة على جهاز التنفس الصناعي من أصعب الحالات التي يمكن التعامل معها.

وشدد، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بها وأن يعتبر كل شخص نفسه مسؤولًا عن المواطنين الآخرين وليس نفسه أو أسرته فقط.

وحول أحاديث المرضى التي سمعها، قال "محسن": "اعترفوا بأنهم تهاونوا مع الإجراءات الاحترازية وهو ما ظهر في الفترة الماضية على هيئة تجمعات وحضور الاحتفالات وعدم استعمال الكمامة والمطهر وعدم غسيل الأيدي، وهو ما نسمعه من المرضى".

وأشار، إلى إمكانية التفرقة بين البرد وفيروس كورونا، من أن الأول تكون أعراضه أخف من كورونا، ومع الراحة والحصول على بعض الأدوية وعندها يشفى المريض، وعمومًا فإن ظهور أي من الأعراض وبخاصة السعال، فإن هذا الأمر يستدعي العزل لمنع الانتشار المحتمل لفيروس كورونا، بعدها يتم إجراء الفحوصات.

ولفت، إلى ظهور بعض الأعراض التي لم تظهر في الموجة الاولى للفيروس مثل الإسهال والقيء والآلام البسيطة في البطن وهي أعراض متشابهة مع النزلة المعوية.