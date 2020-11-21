فريق من الأبنية التعليمية والمديرية يزور مدرسة الشيخ زويد غدا

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن فريقا من مديرية التربية والتعليم وآخر من هيئة الآبنية التعليمية سيزوران الشيخ زويد غدا، للوقوف على احتياجات مدرسة البنات الاعدادية ومبنى الإدارة التعليمية، بعد موافقة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة على إعادة تشغيلهما مرة أخرى.

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عددا من مسئولي الإدارة التعليمية وما يقرب من 17 معلما ومعلمة، وعدد من طالبات المدرسة، قاموا اليوم بفتح مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات، وتم تنظيف جزء منها بعد إزالة المخلفات والركام، على أن يقوم مجلس المدينة غدا بالتنسيق مع الإدارة التعليمية ومسئولي المدرسة لإزالة السواتر الترابية الموجودة وتهيئة المدرسة للعمل خلال أيام قليلة.

وتسلم اليوم فريق من الإدارة التعليمية في الشيخ زويد ومسؤلي المدرسة الاعدادية بنات مقر الإدارة القديم والمدرسة الإعدادية للبنات.

وقام فريق الإدارة والمدرسة بفتح المبنيين والعمل على تنظيفهما، قبل وصول المقاعد والأدراج والمستلزمات التي سوف يتم نقلها من مدرسة الشيخ زويد الصناعية ومدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي إلى المقرات القديمة.