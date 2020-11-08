محافظ شمال سيناء يطمئن على سير الانخابات بلجان الشيخ زويد

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة الشيخ زويد، حيث اطمأن على سير وانتظام العملية الانتخابية في لجان مدرستي الشيخ زويد الرسمية للغات، والشهيد محمود صلاح فارس للتعليم الأساسي.

وشدد المحافظ علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس "كورونا"، من تعقيم وتطهير المراكز واللجان الانتخابية، خلال يومي الانتخابات، بجانب الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الناخبين للكمامات خلال الدخول إلى لجان الانتخابات للتصويت، فضلاً عن تواجد سيارات الإسعاف أمام اللجان، تحسباً لأي طارئ.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى الإقبال الكبير من جانب المواطنين على لجان الانتخابات بالشيخ زويد، بسبب وجود مرشحين من أبناء المدينة على رأس "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وقال "شوشة" إن شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة، على مستوى مراكز وأقسام المحافظة، و30 مركزاً انتخابياً، تضم عدد 83 لجنة فرعية، مقيد بها 273 ألف و178 صوتاً انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين بالنظام الفردي و5 مقاعد بالقائمة، يتنافس عليها 41 مرشحاً،31 مرشحاً على المقعدين الفرديين، و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة.