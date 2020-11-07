فيديو.. إقبال كثيف من الناخبين في الشيخ زويد على انتخابات النواب

عرضت فضائية "ten" فيديو يوضح كثافة الإقبال من الناخبين على بعض اللجان في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والتزم غالبية الحضور بارتداء الكمامة، كما حرصت السيدات على تأدية حقهن الدستوري، ومشاركتهن في الانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا.

وتضم محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس النواب، غرف عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، إضافة غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وإرسال مراقبين لمتابعة اللجان والمقار الانتخابية.

ويخوض 2085 مرشحًا السباق الانتخابي في المرحلة الثانية لانتخابات النواب على 141 مقعدًا فرديًا في 70 دائرة، كما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعدًا بدوائر نظام القوائم: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.