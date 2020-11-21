التضامن: ندرس طلبات "سيدة المطر" كافة

قال أشرف عامر، مسؤول الوحدات المتنقلة ببرنامج أطفال بلا مأوى وحماية الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التواصل مع نعمات عبد الحميد، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر"، التي لا تمتلك سكن لائق وتعاني من بعض الأمراض، موضحًا أن الفريق الخاص بحماية الكبار بوزارة التضامن حدد احتياجات سيدة المطر وجار العمل على توفيرها.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم التأكد من صحة كافة المعلومات عن سيدة المطر وتم تحديد مكانها ومعرفة احتياجاتها، ووفق توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم توفير سكن ملائم لها بالتنسيق مع محافظة الجيزة.

وأوضح مسؤول الوحدات المتنقلة ببرنامج أطفال بلا مأوى وحماية الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، أن سيدة المطر لديها مشكلة في برنامج تكافل وكرامة ويتم بحث تلك المشكلة من أجل حلها وصرف الدعم النقدي من تكافل وكرامة لها، كما سيتم دراسة كافة طلبات سيدة المطر وأسرتها، لافتا إلى أنه لن يتم فرض أي شيء على سيدة المطر وأسرتها.

وأشار إلى أن سيدة المطر مقيمة في القاهرة منذ 25 عامًا، وتسكن في غرفة تحت الإنشاء، ويتم العمل على توفير سكن ملائم لها، خاصة مع الظروف الجوية بالإضافة إلى وجود مشكلة لديها في توفير العلاج الخاص بالسكر والتنفس، وزوجها يعمل حارس في مبنى تحت الإنشاء، رغم أنها تحتاج إلى أدوية بأسعار مرتفعة.

وتابع مسؤول الوحدات المتنقلة ببرنامج أطفال بلا مأوى وحماية الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي: "خدمة الدولة لها ستكون مستديمة ويتم الآن بحث حالتها حتى يمكن توفير الاحتياجات الحقيقية لها، كما سيتم منح تكافل تكافل وكرامة إذا كانت تستحقه، الوزارة تضم العديد من الخدمات مثل معاش تكافل وكرامة والمشروعات الصغيرة وغيرها، وخدمات الدولة منظمة ومستديمة، ويتم بحث أزمتها في تكافل وكرامة خاصة وأن بطاقتها في بني سويف، وسيتم حل مشكلتها، والزوجة هي التي ستحصل على المعاش وليس الزوج، وسيتم التحدث مع الزوج لتوفير شيء يتمكن هو من فعله".