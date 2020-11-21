وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأسر المنتجة بالمنيا

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم السبت، معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة "ديارنا"، يرافقها منال عوض محافظ، دمياط واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

يأتي المعرض في إطار اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة.

وقالت "نيفين" إن المعرض يشجع الأيدي العاملة المصرية وعرض منتجاتها، مشددة على أن الشراكة مع المحافظين تجعل مصر أفضل، خاصة أن الجميع يقدم يد العون.

ووعدت الوزيرة الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتهم، موجهة التحية في الوقت ذاته لمدينة الأثاث بدمياط علي ما تقدمه من منتجات تلقى قبولًا من المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه كلما تم تعظيم قيمة السلاسل المضافة، قلت البطالة، مشددة على أن العمل الحرفي من أعظم الأعمال، ولا يقل أهمية عن العمل الإداري، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث تتيح أصولًا إنتاجية لأسر غير قادرة على الاقتراض، كما أنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص، وتدرس الأسواق في الدول العربية والأفريقية من أجل فتح أسواق جديدة، وأوصت بضرورة تنظيم الأسرة، وعدم زواج القاصرات، بالإضافة إلى عدم المغالاة في مطالب الزواج.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه في ظل اهتمام الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية، بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي أهمية المعرض.

وأشاد المحافظ بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الأثاث التي تُعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققون ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذي الجودة والذوق العالي.

وأكد "القاضي" أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكل التعليمات الصادرة من قبَل الدولة للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس الحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.

ودعا محافظ المنيا المواطنين من أبناء محافظة المنيا لزيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيد مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُعد من ضمن سلسلة المبادرات التى نُفذت بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، لخلق وإتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط، ووجهت الشكر إلى وزيرة التضامن ومحافظ المنيا على دعم هذه المبادرة.

ولفتت إلى أنه تمت الموافقة على مطالب الصناع بمد فترة المعرض من أسبوعين إلى شهر نظرًا للإقبال الكبير الذى شهده المعرض فى أول أيام افتتاحه.

وتفقدت الوزيرة ومحافظا المنيا ودمياط أجنحة المعرض الذي جاء بمشاركة عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط تم اختيارهم بالقرعة العلنية، وكذا عارضون لمستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بالمنيا بإجمالى 54 عارضًا، حيث أشادوا بجودة المعروضات التى تعكس جودة المنتجات من الأثاث الدمياطى والمعروضات التي أنتجها أبناء المنيا بكل دقة وإتقان.