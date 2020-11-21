القومي للبحوث: لقاح كورونا المصري لمن فوق 18 عاما

كشف مصدر مسؤول بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جار الآن العمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات خطوط الإنتاج بالمصنع المختص لتصنيع لقاح كورونا المصري "covied vacc 1" خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المركز قام بتجهيز جميع قوائم المتبرعين وفقًا للمعايير والإجراءات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالية بشأن التجارب الإكلينيكة، مؤكدًا أنه سيتم البدء قريبًا في التنفيذ.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التجارب السريرية للقاح كورونا المصري ستبدأ لـ100 متبرع كمرحلة أولى، موزعة على 5 مجموعات متنوعة، من أجل فحص المتبرعين ومعرفة نسبة تكوين الأجسام المضادة وفعالية اللقاح.

وأوضح:" الـ100 متبرع يتم تقسيمهم إلى مجموعات كل مجموعة 20، الأولي والثانية يتم حقنها بالفاكسين لتجريب الجرعتين، والثالثة تنشيطية، والرابعة يتم حقنها بفاكسين وهمي "بلاسيبوا"، الخامسة تكون دون منحها أي فاكسينات او تطعيمات، مشيرا إلى أنه يتم تركهم لمدة 14 يومًا للفحص.

ولفت، إلى أن بعد الأسبوع الأول من أخذ الجرعة الأولى يتم فحص الأجسام المضادة الناتجة بعد أخذ الفاكسين، موضحًا أن الجرعة الثانية ستكون بعد الـ14 يوما من الجرعة الأولى، وأن أي أعراض للقاح على المتبرعين ستظهر خلال اليوم الأول من أخذ التطعيم، مشيرًا إلى أن الأجسام المضادة تبدأ في الظهور بعد الأسبوع الأول من اللقاح.

مصدر: الاختبارات ستجرى على 100 متبرع كمرحلة أولى

واستطرد، أن اللقاح سيكون للفئات العمرية فوق الـ18 عامًا، لافتاً إلى أن أقل من ذلك سيكون وفقًا لتجارب معينة عليهم، وذلك بعد اعتماده رسميًا، مشيرًا إلى أن الأمان للجرعة الأولى للقاح ستظهر عقب أول ساعة من التطعيم.

وأكد المصدر، أنه تم إجراء الاختبارات الإكلينيكة للقاح كورونا المصري على الفريق المصري العامل بالمركز القومي ويجري تحضير اللقاحات، موضحًا أن التجارب المعملية للقاح المصري إيجابية وحققت نسبة عالية من الفعالية تجاوزت الـ90%.