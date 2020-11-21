إجراءات الجامعات لمواجهة موجة كورونا الثانية.. منها إجازات للحوامل

إجراءات احترازية مشددة بدأت بها الجامعات الحكومية العام الدراسي الحالي2020/2021، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات على الاستعداد التام لمجابهة الفيروس، تزامنًا مع إجراءات الدولة المصرية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اتخذت عدد من القرارات استكمالا لخطة الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، واستعدادا للموجة الثانية المتوقعة خلال الفترة القادمة، والتي منها عدم السماح بدخول كليات ومعاهد وحرم الجامعة وإداراتها ووحداتها دون ارتداء "الكمامات الواقية"، على أن تتخذ الإجراءات القانونية المقررة حال المخالفة.

وأضاف "الخشت"، أنه تقرر استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل، وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة وطبقًا لخطة جامعة القاهرة لمواجهة الفيروس، لافتا إلى أنه تم منح الرؤساء المختصين، عدد من الصلاحيات، وفقا لطبيعة العمل ودون المساس بمستوى الأداء أو الانجاز، موضحًا أن من صلاحيات الرؤساء وضع نظام لتناوب الموظفين فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحضور عن ثلثي القوة الإجمالية، لحين إشعار آخر وتغير الظروف.

إجازات استثنائية للموظفة الحامل والتي ترعى طفلا

وفيما يتعلق بالإجازات الاستثنائية لبعض الموظفين، أضاف أنه من تقدير رؤساء العمل في ضوء حاجة العمل، موضحًا أن الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، والمُصاب بأي من الأمراض المزمنة، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة في هذه الحالات مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

نجم: منح إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الإحترازية المتعلقة لمواجهة فيروس كورونا منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، وتزامنًا مع إجراءات الدولة تحسبًا لوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أنه تم السماح للإدارات بالكليات المختتلفة بمنح الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وذوي الاحتاجات الخاصة.

وأضاف "نجم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعة سيقر الفترة المقبلة عدد من الإجراءات التي يمكن أن يتم تطبيقها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، لافتا إلى أن الجامعة قررت تأجيل امتحانات الميدتيرم للطالب الذي يتم الاشتباه باصابته بكورونا المستجد " كوفيد 19"، وإجراءها عقب الشفاء.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن نظام التعليم الهجين، يعمل على الدمج بين نظام التعليم عن بعد و نظام التعليم التقليدي، لافتًا إلى أنه لكل جامعة الحرية في تحديد نسب الحضور للطلاب بالكليات، مؤكدًا أن التعليم الهجين أعطى المرونة في التطبيق، نظرًا لاعتماده بنسبة كبيرة على التعليم عن بعد.

جامعة عين شمس: التعليم الهجين ساهم في تقليل الكثافات الطلابية

وكشف مصدر مسئول بجامعة عين شمس، أن الجامعة تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد، لافتًا إلى أن نظام التعليم الهجين ساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالجامعات، موضحًا أن أي قرارات تتعلق بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول أو أي إجراءات جديدة تتعلق بها من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن القرار الذي أصدره الدكتور محمود المتيني الفترة الماضية، بإجازات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، جار العمل به حتى الآن، لافتًا إلى التعقيم والتطهير الدوري لكافة منشآت الجامعة.