خبراء: توقعات بارتفاع مبيعات الهواتف المحمولة في 2021

توقع خبراء الاتصالات ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال عام 2021، تحديدًا في النصف الأول، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المهندس كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن مبيعات الهواتف المحمولة العام المقبل سترتفع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الأسعار ستكون مستقرة إلى حد ما مقارنة بالفترة الحالية.

وأشار "غنيم" إلى أن المستهلكين سيركزون بشكل أكبر على شراء هواتف بأسعار مناسبة مما يتطلب ذلك تحديد السعر على حساب الإمكانيات المتاحة فى الموبايل.

وأكد، أن اللاعبين الأساسيين فى سوق الهواتف المحمولة لن يتغيروا خلال العام المقبل، ولكن قد تختلف الحصة السوقية من شركة على حساب شركة أخرى.

وفقًا للتقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «canalys estimates» احتلت العلامة الكورية "سامسونج" قمة مبيعات أجهزة هواتف المحمول عالميًّا، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 23% بإجمالى بيع 80.2 مليون وحدة، من إجمالي نتائج أعمال القطاع التي بلغت 348 مليون جهاز خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما جاءت "هواوي الصينية" في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة هواتف المحمول عالميًّا بحصة سوقية 14.9% بعدما تمكنت من بيع 51.7 مليون وحدة خلال تلك الفترة.

وفى المرتبة الثالثة عالميًّا جاءت شركة "شاومي، في مبيعات سوق المحمول بحصة سوقية 13.5% بإجمالى بيع 47.1 مليون وحدة.

أما أبل الأمريكية جاءت في المرتبة الرابعة بقائمة مبيعات أجهزة هواتف المحمول مسجلة حصة سوقية قدرها 12.4% بإجمالي بيع 43.2 مليون وحدة، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي.

واحتلّت "فيفو" المركز الـ5 عالميًّا في مبيعات سوق المحمول، بعدما اقتنصت حصة سوقية 9.1% محققة بيع 31.8 مليون وحدة خلال تلك الفترة.

واستحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية قدرها 27% مسجلة بيع 94 مليون جهاز، من إجمالي مبيعات هواتف المحمول خلال الربع الثالث من العام الحالي.