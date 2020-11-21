بالأسماء.. أخطر 16 هاربا على قوائم الداخلية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، البحث عن الهاربين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تلاحق وزارة الداخلية أكثر من 16 مطلوبًا، تعتبرهم وزارة الداخلية من الأخطر على قوائمها في جرائم اغتصاب وقتل وإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح.

وحسب مصادر أمنية، فإن أخطر هؤلاء المطلوبين هم:

- إسماعيل عيد إسماعيل نصير، والمتهم بالاتجار في المخدرات والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا، والهارب في أحداث يناير 2011 أثناء تنفيذ العقوبة، ومحل إقامته 32 ش أبورديس جنوب سيناء.

- أحمد محمد عبدالعزيز مطاوع، المحكوم عليه بالسجن المؤبد "جنايات الزقازيق"، من مواليد 7 يناير 1982 الشرقية ويقيم بها محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 29864 2015 جنايات الزقازيق.

- أمير أنور صادق درويش والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 345 135 2014 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية، من مواليد 10 يناير 1962 الإسماعيلية ويقيم بحي الشيخ زايد.

-ضياء الدين محمد إسماعيل حسنين مواليد 9 - 12 - 1991 القليوبية، ويقيم بشبرا الخيمة، محكوم عليه بالسجن 15 عامًا في القضية رقم 16330 2014 جنايات مصر الجديدة.

-عبدالله حسين عيد عوده الله، أحد أخطر العناصر المطلوبة أمنيًا، والهارب من السجن المؤبد، في قضية جنايات كلي عسكري الإسماعيلية، وهو مواليد 1 سبتمبر 1998 الإسماعيلية ويقيم بها محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 652 185 2016 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية.

كما تضم القائمة كل من "محمد عبدالمنعم إسماعيل جاد، ومحمود راضي محمد عبدالله جرائم إرهابية، ومصطفى سعد سليمان صالح السجن جنايات كلي عسكري الإسماعيلية مواليد 1970/5/1 الإسماعيلية ويقيم 37 شارع إسماعيل حجازي محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 345/ 135/ 2014 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية.

- محمود راضي محمد عبدالله، محكوم عليه بالمراقبة الشرطية حصر أمن دولة عليا مواليد 24 /9/ 1988 سوهاج، عرب الأطاولة أخميم محكوم عليه بالمراقبة الشرطية فى القضية رقم 795/ 2014 حصر أمن دولة عليا.

مصطفى سعد سليمان صالح مواليد 1/7/ 1965 أسوان محل إقامته شارع مرفق المياه دراو محكوم عليه بالمؤبد في القضية رقم 23/ 2015 جنايات عسكرية أسوان.

- أحمد محمد مصطفى الشيخ وخالد إبراهيم أحمد عمر المحكوم عليه بالمؤبد في قضية إرهابية.