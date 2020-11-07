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محمود مسلم

ضبط شخص محكوم علية فى 71 حكم بإجمالى 116 سنة حبس

كتب:

الوطن
12:18 م | السبت 07 نوفمبر 2020
المتهم

المتهم

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم).. مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 71 حكم حبس جزئى وغرامات "أختام، شيك".. بإجمالى حبس 116 سنة, وكذا غرامات مالية مستحقة تقدر بأكثر من 300 ألف جنيه.

 بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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