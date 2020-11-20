ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من المؤبد في القليوبية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة، بمحل اختبائه بالقليوبية، استمرارا لجهود أجهزة الوزارة في استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خاصة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، لمحل اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا (سبق اتهامه في 5 قضايا: "سلاح أبيض، وسرقة، وسلاح ناري، وشروع في قتل، ومقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية"، ومحكوم عليه في قضية "شروع فى قتل"، بالسجن المؤبد، وأخرى إطلاق أعيرة نارية وشروع في قتل، بالسجن لمدة 10 سنوات، بمنطقة شبرا الخيمة، بنطاق محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدف بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبطه.