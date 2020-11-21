وزير القوى العاملة: مفيش بيانات للصيادين في الوزارة.. ونسعى لرعايتهم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيجري التعامل مع فئة الصيادين عبر تقديم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، وخلال الأسبوع الماضي تم التواصل مع عدد من الصيادين، وبدأت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية في تسجيل بيانات الصيادين في بحيرة مريوط، وسيقوموا باستكمال بيانات الصيادين في كل مناطق محافظة الإسكندرية: "مفيش بيانات عند الوزارة للصيادين".

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه جار التعرف على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الصيادين في البحر الأحمر، اليوم، لإزالتها ووضع رعاية كاملة لهم.

وأوضح، أن الصيادين يقوموا بالعمل خلال فترات معينة على مدار العام وتتوقف فترات أخرى، وهو ما يلزم الوزارة للتعامل والرعاية مع الصيادين طوال العام حتى لا يشعر هؤلاء بالعجز، ولوضع تلك الآليات يجب معرفة كل البيانات الموجودة للصياد من تأمين اجتماعي والرخصة الخاصة بمزاولة المهنة: "هذه الفئة من الفئات الأولى بالرعاية".

وأكد "سعفان"، أنه لم يتبين كيفية التعامل مع هؤلاء الصيادين إلا بعد إنشاء قاعده بيانات مسجل بها الجميع، وعندما يتم تصنيف هؤلاء تتمكن الوزارة بالاشتراك مع كل الوزارات من تقديم المساعدات، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى من قبل منظمات المجتمع المدني: "إحنا دلوقتي مركزين على حاجتين، بناء قاعدة البيانات والتعرف على المشكلات اللي بتقابلهم في كل محافظة".

وتابع وزير القوى العاملة: "الخميس المقبل هنكون في دمياط، وكل أسبوع هنكون في محافظة أو محافظتين للتركيز على حالات الصيادين بحيث أننا خلال شهرين نكون انهينا كل قواعد البيانات للتعامل الدقيق مع الصيادين، ولازم يكون عندنا قاعدة سليمة لتحقيق الرعاية الحقيقية وشبه الكاملة لتلك الفئات".