صور.. وزير القوى العاملة يبحث مشكلات الصيادين بالغردقة

عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صباح اليوم، اجتماعا مع صيادي الغردقة، بحضور سعيد عبدالراضي، مدير عام مديرية القوى العاملة، وغريب صالح، رئيس جميعة الصيادين بالبحر الأحمر؛ لبحث مشكلاتهم.

وبدء الوزير كلمته للصيادين، قائلا: "أنا موجود في وسط الصيادين للتعرف على مشكلاتهم، بتوجيهات من الرئيس السيسي"، مطالبا مدير القوى العاملة بوضع آلية لبحث عددهم، وكيفية التواصل معهم بطريقة مباشرة.

وشدد "سعفان" على تحقيق الاستقرار النفسي للصيادين، والحفاظ على حياتهم، لافتا إلى عمل بوليصة تأمين لهم، وبحث تحقيق حياة آمنة لأسرهم، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستمع الوزير لمطالب ومشكلات الصيادين، وأهمها وقف الصيد لأكثر من 6 أشهر كل عام، ووعد برفعها للقيادة السياسة، للوصول إلى حلول ترضي الصيادين وأسرهم.

ومن مطالب الصيادين، العمل على إنشاء فرع بالبحر الأحمر، وفصله عن منطقة السويس؛ توفيرا لمشقة السفر والعناء عن منطقة السويس للتأمين الصحي، والتسجيل في العمالة غير المنتظمة، وتعيين أبناءهم.

ووعد محمد سعفان بعمل مشروعات خاصة لأبناء العاملين، من خلال بحث عدد الجمعيات، والوقوف على عدد الصيادين بتسجيلهم فيها، لسهولة تحقيق جميع مطالبهم.

وتشمل جولة وزير القوي العاملة لمدينة الغردقة، توزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليم شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، وتكريم العاملين بأسبوع السلامة والصحة المهنية.