الداخلية: بيانات المبلغين عن الإرهابيين والبؤر الإجرامية آمنة وسرية

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن هناك نظام سري شديد التعقيد لإحاطة بيانات المبلغين عن الخطرين الهاربين والإرهابين، بسرية كاملة، تضمن عدم إفشاء بياناتهم أو وصولها لأي شخص خارج المنظومة التي تتولى العمل على ملاحقة الإرهابيين والهاربين.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية، خصصت للمواطنين أرقاما للتواصل مع جهاز الأمن الوطني، للإبلاغ عن أي معلومات حول العناصر المتطرفة والبؤر الإجرامية، والتي من شأنها إحداث فوضى وزعزة لأمن البلاد، ما يمثل تهديدا للأمن الداخلي وهي: 22647000، 22646000، 22645000.

وأوضح المصدر أن هناك مكافآت تعلنها وزارة الداخلية، لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابيين أو المطلوبين أمنيا، ولكل من يتقدم بمعلومات تُمكن أجهزة الأمن من ضبط العناصر الإرهابية الهاربة، حيث سبق وأعلنت وزارة الداخلية، عن مكافأة 500 ألف جنيه لكل من يدلي بمعلومات للمساهمة في التوصل للعناصر الإرهايبة، حفاظا على أمن واستقرار البلاد.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، البحث عن الهاربين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تلاحق وزارة الداخلية أكثر من 16 مطلوبا تعتبرهم وزارة الداخلية من أخطر المطلوبين على قوائمها، في جرائم اغتصاب وقتل وإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح.

وحسب مصادر أمنية، فإن أخطر هؤلاء المطلوبين هم: إسماعيل عيد إسماعيل نصير، والمتهم بالإتجار في المخدرات والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا في جناية إتجار مخدرات، والهارب في أحداث يناير 2011 أثناء تنفيذ العقوبة، ومحل إقامته 32 ش أبورديس جنوب سيناء، وأحمد محمد عبدالعزيز مطاوع، المحكوم عليه بالسجن المؤبد "جنايات الزقازيق" وهو من مواليد 7 يناير 1982 بالشرقية، ويقيم بها ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 29864 لسنة 2015 جنايات الزقازيق، وأمير أنور صادق درويش، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 345 135 لسنة 2014، جنايات كلي عسكري الإسماعيلية، وهو من مواليد 10 يناير 1962، الإسماعيلية، ويقيم بحي الشيخ زايد، وضياء الدين محمد إسماعيل حسنين مواليد 9 ديسمبر 1991، بالقليوبية، ويقيم بشبرا الخيمة، محكوم عليه بالسجن 15 عامًا في القضية رقم 16330 لسنة 2014، جنايات مصر الجديدة.

وعبدالله حسين عيد عوده الله، أحد أخطر العناصر المطلوبة أمنيا، والهارب من السجن المؤبد، في قضية جنايات كلي عسكري الإسماعيلية، من مواليد 1 سبتمبر 1998، بالإسماعيلية، ويقيم بها، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 652 185 لسنة 2016، جنايات كلي عسكري الإسماعيلية.

كما تضم القائمة محمد عبدالمنعم إسماعيل جاد، ومحمود راضي محمد عبدالله، جرائم إرهابية، ومصطفى سعد سليمان صالح، محمود راضي محمد عبدالله، أحمد محمد مصطفى الشيخ، وخالد إبراهيم أحمد عمر.