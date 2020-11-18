"قريطم" يكشف تفاصيل خدمة إلكترونية تطلقها وزارة الداخلية لأول مرة

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن من يتخلف عن تركيب "الملصق الإلكتروني" بالسيارات الخاصة بهم، لا يحصل على الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، ولا سيما خدمات المرور في موقع www.moi.gov.eg.

وأضاف "قريطم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الموقع الإلكتروني يتضمن العديد من الخدمات، منها تجديد رخصة السيارة إذا لم يكن عليه فحص فني، وإن تواجد يستطيع الشخص إنهاء الإجراءات من دفع الرسوم والمخالفات، كما يتاح استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة وشهادة البيانات.

واستعرض اللواء مدحت قريطم خطوات تلقي الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني، قائلا إنه بعد كتابة الرقم القومي الخاص بمالك السيارة، ومحل إقامته وبياناته في البطاقة الشخصية في الموقع، وحال التأكد من بياناته يرسل كود للدخول في خدمات المركبات؛ لمعرفة مدى سلامة رخصة القيادة أو مدى سريانها أو نوع السيارة.

اوضح "قريطم" أن الوزارة أطلقت خدمة لأول مرة، هي إمكانية تسجيل ملحق رسوم الملصق الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني، وفور التسديد يرسل له رد، واستلام الرخصة الجديدة والملصق، لافتا إلى أن الخدمات متاحة في إدارات المرور من الساعة 4 عصرا لـ8 مساء: "لو راح الشخص مش هيكمل 5 دقايق".

وأعلنت وزارة الداخلية، مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني، حتى 21 نوفمبر الجاري، تيسيرا على المواطنين.

وناشدت الوزارة مالكي المركبات بكل أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمَّنة، دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص، وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

كما أتاحت وزارة الداخلية إمكانية سداد رسوم الملصق الإلكتروني "إلكترونيًا"، من خلال بوابة "مرور مصر".

وتستعرض "الوطن" طريقة سداد الملصق الإلكتروني إلكترونيا، وكذلك مميزات الملصق، وعقوبة عدم تركيبه، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات سداد قيمة الملصق الإلكتروني "أون لاين"

1ـ الدخول على موقع مرور مصر من خلال الرابط:

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/Terms-RFID-Issuing.aspx.

2ـ تحديد الخدمات الإلكترونية، واختيار إصدار الملصق الإلكتروني.

3- يتم تسجيل كافة بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك كم "سي سي".

4- تحديد طريقة الدفع، إما من شركات التحصيل أو الفيز أو بطاقات الائتمان.

شروط سداد قيمة الملصق الإلكتروني "أون لاين":

1ـ لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​.

2ـ يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

3ـ يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​