محافظ الإسكندرية عن انفجار ماسورة صرف صحي: موجودة منذ 61 عاما

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن إحدى المواسير الخاصة بالصرف الصحي، انفجرت خلال الأسبوع قبل الماضي تبين تركيبها في عام 1959 ومازالت تعمل حتى 2020، وتم التواصل مع رئيس الوزراء والتنسيق لعقد اجتماع الأسبوع الجاري، لتوفير ما تحتاجه المحافظة بشكل عاجل لمواجهة ذلك الكم من الأمطار غير المتوقعة.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المحافظة لديها جهات كثيرة لرصد كميات المياه التي تهطل بالمحافظة: "الكميات 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية، ودي حاجة كبيرة جد، وكل اللي بنقدر عليه بنعمله".

وأوضح أن كل الأجهزة التنفيذية مع التنسيق مع قيادة القوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية قاموا بالدفع بمجموعات عمل تابعه للقوات المسلحة ووزارة الدفاع يقمن بالعمل في سحب المياه من الشوارع، وذلك لأن شركات الصرف الصحي لا تستطيع سحب تلك الكميات من الشوارع: "كان عندنا أكثر من 150 عربية كبيرة بتشفط المياه من المناطق المتجمعة فيها وبترميها في مصبات في البحر، وفيه تناغم في العمل".

وأكد أن إجراء تعطيل المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمصالح الحكومية لتحقيق سيولة مرورية لشفط المياه بشكل كبير والعودة مرة أخرى لرفع كميات أخرى من مياه الأمطار: "لازلنا عندنا مشاكل في الشوارع الرئيسية والجانبية والعزب، وهو أمر متعارف عليه في النوات الشتوية، وأحنا بنكافح والعربيات بترفع كميات كبرى من المياه".

وأشار إلى أنه وفي ظل زيادة الأمطار خلال الفترة الماضية سيتم وضع خطة لكيفية الاستفاده من مياه الأمطار خلال السنوات القادمة: "المحافظة كانت بتنتظر النوات سنويا، ولكن وبسبب البناء العشوائي والمباني المخالفة أصبحت نقمة، والدولة في سبيلها في حصر المشكلة وإيجاد حلول الفترة المقبلة".