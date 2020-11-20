محافظ الإسكندرية عن تعطيل الدراسة: مش عاوزين حد ينزل من البيت

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت في الهطول على مستوى المحافظة منذ الساعة 11 مساء الأمس ومستمر حتى الآن بغزارة، وستستمر حتى صباح الغد، وهو السبب الرئيسي في تعطيل المدارس والمعاهد الأزهرية، كما سيتم استكمال الدراسة في الجامعات بشكل أون لاين: "علشان الطلاب مينزلوش من البيوت".

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الإعاقات المرورية التي شهدتها المحافظة جائب بسبب وجود كثافات للمياه في شوارع عدة في المحافظة، وعمل عربات الصرف الصحي على رفع المياه من الشوارع لإعاده الحياة لطبيعتها، موضحا أن الأمطار التي هطلت مؤخرا أكبر من قدرة شبكات الصرف الخاصة بالمحافظة، وعلى إثر ذلك، قامت القوات البحرية بمد المحافظة بعدد كبير من السيارات لرفع المياه من الشوارع: "حركة المرور فيها يسر وسهولة، وكل الشوارع الرئيسية شغاله كويس".

وأكد على ضرورة مكوث المواطنين في منازلهم حتى صباح الغد، لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، وللسماح لسيارات شفط المياه برفع المياه: "عندنا أسطول من العربات شغال، يهمني المواطنين يفضلوا في البيوت".

وأشار إلى أن هناك عقارين، أحدهما في كرموز، انهار وتوفي جراء الانهيار شخص، وعقار آخر في منطقة الجمرك بأحد المنازل المتهالكة والصادر بخصوصها قرارت إزالة توفي فيها 4 أشخاص وتم نقل أحد السكان للمستشفى حاليا: "البيت من برة شكله سليم، ولكن السقف من فوق انهار، واستخرجنا 4 جثث من أسفل المنزل".

وتابع: "كمية الأمطار الغزيرة أكبر من المحافظة وشركة الصرف، وعلشان كدة استعنا بوزراة الدفاع اللي واقفة معانا من الفجر لحد دلوقتي بقيادة قائد المنطقة الشمالية وقائد القوات البحرية، ولذلك حركة المرور فيها يسر وسيولة وماشية، وكل الشوارع الرئيسية ماشية بسهولة".