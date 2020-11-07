غرفة "التنسيقية": خرق الصمت الانتخابي من أبرز مخالفات اليوم الأول

أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة اليوم الأول، من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، بـ1500 متابع، موزعين على 13 محافظة تجرى فيها الانتخابات.

وأكد متابعو التنسيقية، أن ارتفاع كثافة التصويت، خصوصا بعد فترة الراحة في منتصف اليوم.

وأشاروا، إلى أن التواجد الكثيف للمرأة بمختلف المحافظات، وارتفاع معدل التصويت بين الشباب، مؤكدين أن العملية الانتخابية، سارت بشكل منتظم مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي حافظت على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية مطبقة في ذلك المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، كما تلاحظ تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ورصد متابعو التنسيقية، بعض المخالفات التي تمثلت في خرق الصمت الانتخابي، من بعض مرشحي الفردي خارج بعض اللجان، وهو الأمر الذي لا يعد مؤثرا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث لم نرصد أية مخالفات داخل أيا من اللجان الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

كما نسقت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة، الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين أكدوا المشاهدات ذاتها، التي رصدتها غرفة عمليات التنسيقية.

وأغلقت اللجان أبوابها في الموعد المحدد، الساعة 9 مساءً، وتعود غرفة العمليات للانعقاد صباح الغد في 9 صباحًا لمتابعة أعمال اليوم الثاني للانتخابات بمختلف المحافظات،

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على إدارتها الاحترافية للعملية الانتخابية، وكذلك رجال الأمن الذين وفروا كل سبل التأمين من لإنجاح هذه التجربة الانتخابية بشكل يليق بالدولة المصرية، وحياتها البرلمانية العريقة.

ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظي المرحلة الثانية بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين.