بعد إعلانها الأعلى إصابة.. صحة الإسكندرية تنفذ جولة على المقاهي والمطاعم

قال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعدت منطقة المنتزه الطبية وحي المنتزه ثان فريق عمل من أطباء مكافحة عدوى والتثقيف الصحي ومراقب أغذية وصحة بيئة بالمنطقة، وشئون البيئة ومدير إدارة الخدمات ومسئول أشغال الطرق وتراخيص المحلات وعضو قانوني بالحي.

وتمكن الفريق بأولى الجولات المرورية على المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية والجيم في نطاق شوارع "النبوي المهندس" و"المدافن" و"المهداوي" بالمندرة قبلي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بها تجنباً لزيادة إصابات فيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأكد "عبد الغني" أن التعاون مستمر بين المناطق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية وأحياء محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة للتأكد من إتخاذ الإجراءات الإحترازية بالأماكن العامة، وغلق كل ما هو مخالف في الحال حفاظاً على صحة المواطنين.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شددت على ضرورة التزام جميع المواطنين بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "الشريف" لـ"الوطن"، أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة انتهت من استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية المحتملة للفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن المحافظين اتفقا على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.