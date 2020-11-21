كواليس تحضير أغنية "ذهب الليل" لفضل شاكر: استغرقت شهرين

طرح الفنان فضل شاكر أغنية "ذهب الليل" بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال، باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع.

وكشف غازي بني نصر مدير المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر كواليس الأغنية: استغرق التجهيز لهذه الأغنية شهرين، وكان قرار اختيارها يرجع إلى فضل شاكر، الذي يحرص على اختيار أعماله بنفسه.

وأضاف "غازي" لـ"الوطن"، أن سبب اختيار فضل لأغنية "ذهب الليل "أنها من أقدم وأجمل الأعمال الغنائية، ورغم قدم هذه الأغنية التي تم إطلاقها في 1955 إلا أنها ما زالت حاضرة حتى هذا اليوم، وكان الفنان محمد فوزي قد غناها في فيلم معجزة السماء، والذي شارك في بطولته مديحة يسري، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وعرضت بسينما أوبرا في 19 مارس 1956.

"ذهب الليل" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب"، وكافة الإذاعات والمنصات الإلكتروني ، ومواقع التواصل الاجتماعي، المتاجر الإلكترونية.

وكان أطلق المطرب فضل شاكر مؤخرًا عملا غنائيًا، حمل عنوان "وحشتوني"، بأسلوب جديد، حرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز المعالم في تلك الدول.

كما تضمَّن الفيديو ظهور فضل شاكر، على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره ومدى الشوق لهم، كما حرص على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي.و"وحشتوني" كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

واحتفل "فضل" مع جمهوره، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوصول كليبه الجديد "غيب" لـ2 مليون مشاهدة، على يوتيوب، في أقل من أسبوع من طرحها، وعلّق مازحا: "‏2 مليون قليل عليا، وصلوهم لـ10 ملايين".