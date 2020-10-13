نجوم الفن يهنئون فضل شاكر لزفاف نجله

احتفل الفنان محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، بزفافه إلى مواطنته كاترينا مراد، بحفل اقتصر على حضور بعض أفراد العائلتين وأقرب الأصدقاء، مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي، بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى، مساء أمس، في أحد فنادق الدول الخليجية، دون حضور الفنان فضل شاكر؛ بسبب عدم تمكنه من السفر لحضور حفل الزفاف.

وغرد الفنان فضل شكر، مهنئا العروسين، متمنيا لهم حياة سعيدة، أرفقها بصورة لهما، وانهالت التهاني من النجوم العرب، تقدمهم سعد المجرد ووليد سعد، والفلسطينية بانه، والفنانة روان عليان، وأمير دندن.

يذكر أن آخر أغاني محمد شاكر، كانت ديتو غنائيا، بعنوان: (حبيبي قلي)، مع الفنانة ريما يوسف، صور من خلاله قصة حب رومانسية، بين عاشقين يعيشان في بلدين مختلفين بسبب جائحة كورونا.

وأطلق المطرب فضل شاكر مؤخرا، عملا غنائيا، حمل عنوان "وحشتوني"، بأسلوب جديد، حرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز المعالم في تلك الدول.

كما تضمَّن الفيديو ظهور "شاكر"، على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره ومدى الشوق لهم، كما حرص على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي.

و"وحشتوني" من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

واحتفل المطرب فضل شاكر مع جمهوره، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لوصول كليبه الجديد "غيب" لـ2 مليون مشاهدة، على يوتيوب، في أقل من أسبوع من طرحها، وعلق مازحا: "‏2 مليون قليل عليا، وصلوهن لـ10 ملايين".