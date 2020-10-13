فضل شاكر لـ"الوطن": ظروف الطيران منعتني من حضور زفاف ابني

نفي المطرب اللبناني فضل شاكر، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن منع ابنه محمد شاكر، له من حضور حفل زفافه.

وقال فضل شاكر لـ"الوطن": إن كل ما تردد خلال الساعات القليله الماضية، عن منع محمد ابني لي من حضور حفل زفافه، أكاذيب ليست لها أساس من الصحة، موضحا أن "الموضوع كله يتلخص أني متواجد في لبنان، ومحمد وعروسه في أحد البلاد العربيه، وكان صعب أن أسافر الفترة الحالية؛ بسبب ظروف الطيران وجائحة كورونا.

وأضاف "فضل": "تعجبت كثيرا لما تداولته الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن أن محمد منعني من حضور زفافه، والسبب خوفا من ملاحقتي قانونيا"، مؤكدا أن هذا لم يحدث إطلاقا: "أنا الحمدلله حاصل علي براءة، فلا داعي لتداول مثل هذه الاخبار التي ليس لها أساس من الصحة".

وأطلق المطرب فضل شاكر مؤخرا، عملا غنائيا، حمل عنوان "وحشتوني"، بأسلوب جديد، حرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز المعالم في تلك الدول.

كما تضمَّن الفيديو ظهور فضل شاكر، على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره ومدى الشوق لهم، كما حرص على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي.

و"وحشتوني" كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

واحتفل المطرب فضل شاكر مع جمهوره، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوصول كليبه الجديد "غيب" لـ2 مليون مشاهدة، على يوتيوب، في أقل من أسبوع من طرحها، وعلق مازحا: "‏2 مليون قليل عليا، وصلوهم لـ10 ملايين".