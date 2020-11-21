محافظ الإسكندرية عن البط والسيارات الغارقة في الأمطار: فوتو شوب

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن طقس اليوم شهد أمطارا غزيرة بعد الفجر وحتى الساعات الأولى من الصباح، وهي الأمطار التي باتت خفيفة خلال ساعات الظهيرة وحتى وقت قريب، كما نوه بأن الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر بها طيور تعوم في مياه الأمطار في الشارع وسيارات غارقة بشدة مجرد "فوتوشوب" أو فيديوهات تم التقاطها عام 2015 وأعيد نشرها.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن حالة الطقس السيئة التي شهدتها المحافظة مؤخرا لم تمر بها المحافظة منذ سنوات كثيرة، حيث تم رصد هطول كميات مضاعفة من الأمطار، موضحا أن المحافظة تقوم عبر الحماية المدنية برفع المياه من الطرقات والشوارع، حيث إن النوة القادمة ستبدأ يوم 27 من الشهر الجاري.

وأكد أن رئاسة مجلس الوزراء دائمة التواصل معه لمدٍّه بكل ما يريد، كما وجه الشكر لوزارة الدفاع وما قامت به كلٌ من قيادة المنطقة الشمالية للقوات المسلحة والقوات البحرية لرفع المياه من شوارع المحافظة: "الحركة المرورية في أشد الأوقات متعطلتش أكثر من ساعة".

وأشار إلى أن المنازل التي سقطت بالأمس صدر بخصوصها قرارات للهدم منذ سنوات عدة ولم تنفذ تلك القرارات، حيث طالت الكوارث التي شهدتها المحافظة في المنازل القديمة بالمحافظة: "إحنا عندنا دور إيواء كويسة والجمعيات الخيرية موفرالنا أماكن كتير لأي أسرة تقعد فيها شهر أو شهرين إحنا جاهزين تماما".

وتابع: "وزيرة التضامن تواصلت معايا إمبارح 5 مرات، وأخبرتني أن الوازرة على أتم الجاهزية لتوفير إيجارات شقق لمدة 5 أشهر لحين إعادة تجهيز منازلهم والعودة لها مرة أخرى".

وفند: "النوات عندنا بتبدأ من شهر 11 وحتى شهر 4 من كل عام، وفيه بعض الصور والمشاهد اللي نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية تماما مثل تصوير طيور تعوم في الشوارع أو سيارات غارقة، دي كانت فوتو شوب أو من 2015"