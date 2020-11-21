لميس: نحتاج إلى حلول دائمة وليست مؤقتة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على موجة الطقس السيء التي ضربت عدداً من المحافظات منذ أول أمس، قائلة: "الشتاء دخل خلاص وبالأمس سقطت أمطار غزيرة في عدد من المحافظات منها القاهرة لكن الاسكندرية كان وضعها الاصعب كثيراً وإن كانت اليوم شهدت تحسنا نسبياً رغم تأكيدات الأرصاد أن الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة " ON": "لازالت مشكلة البنية التحتية قائمة وتحتاج لحلول ونحتاج لحلول دائمة ليست مؤقتة.. كل مرة نقول معندناش شبكة صرف صحي أو شبكة أمطار".

وتابعت: "الخسائر المادية والبشرية كبيرة والمشهد متكرر كل عام يكفي ان حصيلة الطقس السيء منذ الأمس نحو 8 أشخاص لقوا حتفهم ما بين المحافظات المختلفة سواء من سقوط عقار أو التعرض للصعق الكهربائي".

وأوضحت، أنه يجب أن تختفي هذه المشاهد وأن لا تتكرر: "مصر شهدت تغيراً مناخياً ودخلت ضمن حزام ممطر وهذا كلام الارصاد الجوية وبالتالي يجب أن تدرس الحكومة هذه التغيرات وتضع أليات حول كيفية التصرف بحيث توفر الموارد لتهيئة الشبكات لهذه التغيرات "

وواصلت: "صحيح هذه التكلفة ستكون باهظة قد تصل إلى مليارات لكن نحن دولة نستطيع أن نوفر ذلك حتى ولو جزئياً وعلى مراحل لكن فكرة عدم الاقتراب من الملف والاعتماد على فكرة عربات شفط المياه أمر يحتاج للنظر ".