مصدر أمني: ارتفاع عدد المتهمين في "الفيرمونت" إلى 9

قال مصدر أمني إن عدد المتهمين في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت ارتفع إلى 9 متهمين مقبوض عليهم داخل مصر، وذلك بعد إلقاء القبض على نجل حلمي طولان وشقيقين، وأوضح المصدر أنه جارٍ مطاردة باقي المتهمين فى تلك القضية وسيتم إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تسلمت من الإنتربول الدولي أحمد حلمي طولان والشقيقين عمرو وخالد حسين المتهمين في قضية الفيرمونت بعد هروبهما إلى لبنان خلال الفترة الماضية.

وحصلت "الوطن"، على أول صور للمتهمين الثلاثة، أحمد حلمي عزت طولان، والمتهمين الآخرين خالد حسين محمود إسماعيل، وشقيقه عمرو.

وكانت مصادر مطلعة، قالت على التحقيقات التي تجرى في قضية فندق فيرمونت، إن إدارة الإنتربول بالأمن العام، وضعت أسماء المتهمين في النشرة الحمراء، وجرى تعميمها.

وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية في لبنان، خاطبت إدارة الإنتربول في مصر بوجود المتهمين لديها، وجرى إرسال مذكرة من النائب العام إلى لبنان، متضمنة أسباب الضبط، وموضحة الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين.

يأتي ذلك بعد قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين في قضية "الفيرمونت"، من بينهم كل من أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.

وأوضحت المصادر، أن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين في قضية فيرمونت.

وعلى الفور اتجهت مأمورية مكونة من 4 ضباط من إدارة الإنتربول التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى لبنان، واستلمت المتهمين الذين جرى ترحيلهم على طائرة "مصر للطيران" القادمة من بيروت.

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن أنها تلقت بلاغا من المجني عليها الفتاة المعتدى عليها داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، بتاريخ 4 أغسطس الماضي.

وأمرت بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرًا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و28 و29 يوليو الماضي، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.

وكشفت التحقيقات عن وقائع أخرى متعلقة بواقعة التعدي على الفتاة المجني عليها، وأمرت بحبس متهمين جدد كان من بينهم نازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، فضلًا عن أحمد جنزوري، منظم الحفلات، وآخرين، مع عرضهم على الطب الشرعي، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل متهمين آخرين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.