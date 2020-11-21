"القاهرة" عن وفاة فتاة صعقا: حادث عارض وشركة الكهرباء قامت بدورها

قال اللواء إبراهيم عوض، نائب محافظ القاهرة، إنه جرى التنسيق بين المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية قبيل هطول الأمطار على المحافظة، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار متوسطة وخفيفة في أغلب المناطق، بينما كانت غزيرة من منطقة السيدة زينب وحتى المقطم.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن تفاصيل حادث وفاة فتاة صعقا بالكهرباء لم يتم الإبلاغ به إلا عبر قسم مصر الجديدة فور وصول البلاغ له، وكان حادثا عارضا بسبب حركة الرياح غير المعتادة، حيث استلمت المحافظة البلاغ خلال الفترة المسائية للعاملين بالمحافظة.

وأوضح أن شركة كهرباء شمال وجنوب القاهرة قاموا بعملهم على أكمل وجه وكانوا على أتم الجاهزية، كما أنهم راجعوا كافة أعمدة الإنارة قبل حالة الطقس السيئ، ما حدث لتلك الفتاة كان حادثا طارئا وعارضا: "ملناش إيد فيه".

وعن مشكلة وردت للبرنامج، رد "عوض" أنه سيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لمنع التحرش والبلطجة والمخدرات بين أهالي مصر الجديدة والذي اشتكوا من مجاورة ملعب خماسي لنادي الغابة في منطقة مصر الجديدة.

وخلال الساعات الماضية، سقطت أمطار غزيرة على مختلف المحافظات منها محافظة الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا، صورا لمياه الأمطار تغرق بعض الشوارع في عروس البحر الأبيض المتوسط، وقد أصدرت المحافظة بيانا ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أتبع البيان تحذيرا من محافظ القاهرة، يحمل نفس المضمون بعد سقوط الأمطار بشكل غزير، وسوء الطقس في بعض المناطق مثل التجمع والمعادي.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بطبيعته متقلب الطقس، ومن الممكن أن نرى الـ4 فصول في يوم واحد، وهذا أمر طبيعي، وحالياً نحن في النصف الثاني من فصل الخريف ويفصلنا حوالي شهر تقريبا على فصل الشتاء الذي سيبدأ جغرافيا في 21 ديسمبر المقبل.