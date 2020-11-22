مصنع "سامسونج" يحتل المركز الأول في قائمة مصدّري الأجهزة الإلكترونية

احتلت شركة «سامسونج إلكترونكس مصر» المرتبة الخامسة، كأفضل شركة مصدّرة فى مصر من بين شركات أخرى فى مختلف الصناعات، حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويُعد مصنع سامسونج للشاشات والتليفزيونات فى بنى سويف، المصنع الأول والوحيد المصدّر فى مصر، ضمن فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية فى تلك القائمة، وهو أحد أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم، والأول من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

رئيس المصنع: نحرص على المشاركة بفاعلية في السوق المصرية وتعزيز قدراتنا التنافسية

و‎قال تشونكى كوان، رئيس مصنع «سامسونج إلكترونكس مصر»: «إن وجودنا فى تلك القائمة كأول شركة مصدّرة فى مصر فى فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية نجاح جديد يُضاف لنا، حيث نحرص فى سامسونج على المشاركة بفاعلية فى السوق المصرية، وتعزيز قدرة المنتج المحلى على التنافسية، ليس فقط لتغذية السوق المحلية، ولكن كذلك للتصدير على مستوى العالم، كما نسعى دائماً من خلال مصنع بنى سويف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة ومتطورة عن غيرها، والتى بدورها ستسهم بشكل كبير فى تعزيز الاقتصاد المصرى، وإمداد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا بالأجهزة المصنوعة فى مصر».

‎يذكر أن مصنع سامسونج فى بنى سويف يبلغ إجمالى استثماراته 270 مليون دولار أمريكى، ويصدّر نحو 85% من إنتاجه إلى منطقة الشرق الأوسط و36 دولة أفريقية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ستة ملايين جهاز سنوياً. وعلى صعيد تدشين منطقة صناعية حقيقية فى محافظة بنى سويف وإتاحة الكثير من فرص العمل المثمرة، يعمل فى المصنع نحو 2000 عامل معظمهم من سكان صعيد مصر، كما تلقى أكثر من 180 موظفاً تدريبات متخصصة فى مصانع سامسونج المختلفة حول العالم فى كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا.