رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في انتخابات النواب بالشيخ زايد

أدلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الكائنة بمركز شباب الشيخ زايد.

وأشاد الخشت خلال تواجده بالتحضير الجيد للعملية الانتخابية، وإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا في المرحلة الثانية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس النواب والحياة السياسية، باعتبار ذلك ضرورة وطنية واجبة وتمثل فرض عين على الجميع.

فتحت لجان الاقتراع بمدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة، أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مرحلتين، وسط إجراءات أمنية مشددة، واحترازية من قبل الجهات المختصة.

وبدأ الناخبون في التوافد على المقرات الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وبوابات "التعقيم، وكشف المتفجرات والحقائب".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أدلى بصوته، أمس، في تمام الساعة التاسعة، مع بداية فتح اللجان.

وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، حضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس، للإدلاء بصوتها داخل مدرسة أبو بكر الصديق.

وقبل نهاية اليوم، حضر المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وأدلى بصوته في المدرسة اليابانية، الكائنة بالحي 11 في الشيخ زايد.

وشهدت مدينة الشيخ زايد، في أول يوم انتخابات، حضورا مكثفا من قبل السيدات إلى مراكز الاقتراع، وأكثرهن من سن 20 إلى 40 عاما، وتوجهوا إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهن.

وتلاحظ أن الجميع يرتدي الكمامة، وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، ونشرت الدوريات الأمنية في جميع شوارع وميادين المدينة، بالإضافة إلى الكمائن المرورية المتحركة.

ويتنافس في الدائرة التاسعة، ومقرها أول أكتوبر، والتي تضم "الشيخ زايد، وحدائق الأهرام، وهضبة الأهرام، و6 أكتوبر، والواحات، 50 مرشحا على ثلاث مقاعد.

ويتنافس على مقاعد القائمة المغلقة قائمتان، هما الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر، وتدفع كل منما بـ23 مرشحا، ويتنافس على المقاعد الفردية 317 مرشحا على 25 مقعدا في ١٢ دائرة.

يذكر أن محافظة الجيزة، جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة، استعدادا للانتخابات، التي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساءً، واتخذت الإجراءات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة.