"جلوبال فاينانس" العالمية تمنح البنك الأهلي جائزة الأكثر فاعلية في إدارة الأزمة لعام 2020

منحت «جلوبال فاينانس» العالمية البنك الأهلى المصرى جائزة «الأكثر فاعلية فى إدارة الأزمة لعام 2020»، وذلك بعد تقييم الإجراءات التى اتخذتها المؤسسات المالية فى العديد من دول العالم لتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت دراسة الباحثين المتخصصين بمجلة «جلوبال فاينانس» عن استمرار البنك منذ تفشى الأزمة فى أداء كافة خدماته المصرفية بذات مستويات الجودة ومعدلات الأداء طوال الأزمة.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بتلك الجائزة التى ينفرد بها البنك فى القطاع المصرفى المصرى، مشيراً إلى أنها تعكس تطبيق البنك كافة التدابير والإجراءات الوقائية فى مختلف أعماله لحماية عملائه الذين يزيد عددهم على 14 مليون عميل يمثلون النسبة الأكبر فى القطاع المصرفى فى مصر، مع الحرص على رفع معدلات وعيهم بالإجراءات والتدابير الوقائية من خلال مختلف أساليب التوعية للحث على التباعد الاجتماعى داخل الفروع وعند التعامل مع ماكينات الصراف الآلى التى يتم تزويدها بالمطهرات وقفازات وأقنعة لوقاية العملاء مع توفير أماكن انتظار للعملاء خارج الفروع وتنظيم دخولهم إلى الفرع لمنع الازدحام.

وأشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى إتاحة البنك المزيد من العمليات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف ومركز الاتصالات مع إلغاء الرسوم على التحويلات والمدفوعات الإلكترونية، كما تم توفير ماكينات الصراف الآلى المتنقلة فى عدد من المناطق النائية، وكذلك المناطق التى خضعت للحجر الصحى الكامل فى بعض أنحاء مصر، كما أطلق البنك نسخته الأولى من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذى يخدم الأفراد وعملاء الشركات، ويتيح جميع الوظائف المتوفرة فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بمزيد من الراحة والسهولة فى الاستخدام للعملاء، إضافة إلى إتاحة محفظة الفون كاش العديد من الخدمات، منها الدفع للتجار الذى يمكن تنفيذه أيضاً من خلال مسح رمز الاستجابة السريع، وخدمات دفع الفواتير مع إمكانية قيام أصحاب قروض الرهن العقارى بدفع الأقساط من خلال المحفظة، مما يقلل بالتالى من حاجة العملاء إلى زيارة الفروع لسداد مدفوعاتهم فى تواريخ الاستحقاق.

من جانبه قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن البنك أطلق شهادات ادخارية متعددة بنسبة فائدة تبلغ 15% أو 14%، مع منح العملاء خيار تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، كما مد البنك تاريخ سريان بطاقات الخصم الفورى وبطاقات الائتمان للحد من حركة تنقلات العملاء ولتسريع عمليات الإمداد للسلع الاستراتيجية التى يحتاج إليها المواطنون، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفروع للعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة الموانئ المصرية الدولية.

وأشار إلى إيلاء البنك أهمية قصوى للحفاظ على ثروته البشرية، فقد بادر البنك بتزويد موظفى الفروع بكافة الأساليب الوقائية ومواد التعقيم مع الحرص على تطهير وتعقيم كافة مقار وفروع البنك وسيارات نقل العاملين وإجراء فحص درجة الحرارة لكافة العاملين يومياً، مع الحرص على إجراء تناوب فى الحضور للمقار لضمان استمرارية العمل لخدمة عملاء البنك، وقد شكل البنك فريق استجابة لحالات الطوارئ لـ«كوفيد-19»، ولتقديم جميع النصائح الطبية الضرورية والدعم لجميع الموظفين وأفراد أسرهم المقربين.

وأكد «عكاشة» أن البنك لم يغفل دوره فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، حيث يُعد أكثر البنوك مساهمة فى تلك المجالات، وقد حرص البنك على المشاركة مع اتحاد بنوك مصر وصندوق تحيا مصر ووزارة الصحة فى دعم جيش مصر الأبيض الذى يقوم بدور محورى فى الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال توفير المعدات اللازمة للمستشفيات والمساهمة فى إعداد مبانٍ للحجر الصحى، كما أتاح التبرع من خلال حساب خاص فى أى فرع من فروع البنك أو إلكترونياً من خلال مركز الاتصال أو تطبيق الخدمات البنكية للموبايل، إضافة إلى إلغاء إذاعة الحملة الإعلانية فى شهر رمضان لهذا العام وتوجيه قيمتها لمكافحة هذا الفيروس، حيث بلغت مساهمات البنك فى هذا المجال حوالى 800 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه على صعيد توعية المواطنين، يلعب البنك الأهلى دوراً كبيراً فى رفع الثقافة المالية لديهم بمختلف الخدمات المصرفية الإلكترونية، سعياً لتوفير السلامة للجميع، وذلك من خلال حرص البنك على بث عدة أفلام تعليمية على موقع البنك، وكذا وسائل الإعلام المختلفة، توضح كيفية الحصول على تلك الخدمات الإلكترونية.

من ناحية أخرى، سلم كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، الجوائز للفائزين فى الحملة الترويجية لبطاقات الائتمان، التى أطلقها البنك طوال شهرى أغسطس وسبتمبر. وقال «سوس» إن الجوائز هى 6 سيارات تم منحها للفائزين من مختلف شرائح العملاء حاملى بطاقات الائتمان وهى (فيزا كلاسيك - ماستركارد استاندرد / مصر للطيران - ماستركارد تيتانيوم / مانشستر يونايتد - فيزا جولد - فيزا/ ماستركارد بلاتينيوم) بمعدل 3 فائزين كل شهر بإجمالى 6 فائزين، بحيث يشترط الدخول فى السحب قيام العميل بإجراء عدد 10 حركات مشتريات بالعملة المحلية شهرياً بأى قيمة وبحد أدنى 1000 جنيه لمجموع كافة الحركات، حيث تمثل كل 1000 جنيه ينفقها العميل فرصة للدخول فى السحب.

وأظهرت نتيجة السحب الذى تم إجراؤه تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى فوز 6 من العملاء حاملى بطاقات الائتمان منهم؛ أحمد عبده عبدالحميد الهندى، مارينا شوكت شحاتة سلامة عوض الله، محمد أحمد بهاء الدين الشافعى، مصطفى كمال الغزالى، موسى محمد الغزالى، ضياء الدين أحمد إبراهيم الحسينى أبوالعز. وأضاف «سوس» أن الحملة الترويجية استهدفت استراتيجية البنك فى تنشيط المدفوعات الإلكترونية وتقليل معدلات التداول النقدى، خاصة فى ظل الظروف الأخيرة التى تقتضى مراعاة معايير الصحة العامة، إضافة إلى التوسع فى تطبيق الشمول المالى بما يدعم خطط الدولة فى هذا الشأن.